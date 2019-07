Torenuurwerk kerk Wommelgem enkele weken buiten strijd ADA

22 juli 2019

Wie regelmatig langs de kerk in Wommelgem passeert, is het misschien al opgevallen, anderen zal het dan weer volledig ontgaan zijn. De wijzers van de kerktoren geven al geruime tijd hetzelfde uur aan. Oorzaak is een defect in het mechanisme. Een onderdeel van het grote en ingewikkelde binnenwerk is stuk. De gemeente is nu op zoek naar een aannemer met kennis van zaken en ervaring heeft met torenuurwerken om het probleem op te lossen voor lange tijd. Het kan dus nog zeker enkele weken duren alvorens de klok hersteld is en je opnieuw kan vertrouwen op de tijdaanduiding van de kerktoren.