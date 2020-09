Tom Schipper ziet Ternesse niet als stap terug: “Het belangrijkste is dat ik me opnieuw amuseer” Kristof Gabriels

17 september 2020

12u21 0 Wommelgem Na de knappe 0-1-zege op het veld van Berg en Dal afgelopen weekend gaat Tom Schipper zondag tegen Retie op zoek naar een eerste thuiszege en een daarbijhorende zes op zes met eersteprovincialer Ternesse.

De Wommelgemnaars gingen vorige week ietwat verrassend met de drie punten aan de haal. “Je mag gerust spreken van een stunt”, aldus Schipper. “Berg en Dal is tenslotte één van de grote titelkandidaten, terwijl wij eerder mikken op een plek in de linkerkolom. Daarom had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht dat we daar de volle buit zouden pakken.”

Schipper wil daar dit weekend maar wat graag een vervolg aan breien met een eerste thuiszege. “Laat ons hopen dat we al het goede van vorige week kunnen bevestigen, want anders zou de zege tegen Berg en Dal plots al een stuk minder waard zijn. Al wacht ons met Retie opnieuw een bijzonder lastige tegenstander. Ze hebben vorige week niet alleen met 5-1 gewonnen van Bornem. Het is ook een typische Kempische ploeg en daar ben je nooit klaar mee. Ons blok zal dus minstens even goed moeten staan als tegen Berg en Dal, toen we al bij al weinig hebben weggegeven door te knokken voor werkelijk elke meter.”

Geen gekke dingen

Schipper beschouwt Ternesse niet als een stap terug na passages bij City Pirates, Lyra-Lierse en Overijse. “De combinatie werk, gezin en nationaal voetbal is op dit moment niet alleen onhaalbaar. Ik amuseer me ook opnieuw en dat is voor mij nog altijd het belangrijkste. Bovendien sta ik volledig achter de visie van de club. In plaats van gekke dingen te doen kiest het bestuur bijvoorbeeld heel bewust voor jongens die qua mentaliteit bij Ternesse passen en voorlopig werkt dat heel goed.”

Toch blijft Schipper voorzichtig. “Je mag niet vergeten dat we over de jongste ploeg van de reeks beschikken met maar liefst twaalf gasten jonger dan 21. Daarnaast hebben we ook wel een paar ervaren jongens aangetrokken, maar zij hebben dan vorig jaar weer vrij weinig gespeeld. Laat ons dus vooral niet gaan zweven na die eerste zege, want het zal ongetwijfeld een seizoen met vallen en opstaan worden. Daarom zou het heel leuk zijn om met een zes op zes te kunnen beginnen. Die punten kunnen ze ons dan toch al niet meer afpakken.”