Terugblik. Dit was 2019 in Wommelgem David Acke

30 december 2019

12u26 0 Wommelgem 2019 is weldra geschiedenis. Welke verhalen speelden er het afgelopen jaar en waar werd over gesproken? We blikken terug naar het begin. Wommelgem kreeg een nieuw bestuur, een voetbalploeg brouwde een bier en hond Chivas kreeg rake klappen. Dit was Wommelgem 2019.

7 januari: nieuw bestuur legt eed af

Alex Helsen, Lise Poelemans, Ann Thys, Ludo Neyens, Kelly Joris legden de eed als schepen af nadat burgemeester Frank Gys deed dat eerder al deed bij de gouverneur van Antwerpen. Het nieuwe bestuur vormden verliep zonder problemen. Wat vooral onthouden zal worden is het moddergevecht tussen Gys en voormalig schepen Bart Van Scharen. Die laatste beweerde koudweg aan de kant geschoven te zijn door Gys maar dat klopte niet volgens de burgemeester. “We hebben Bart een kans gegeven maar hij weigerde die.”

23 januari: zussen betogen voor klimaat

Zussen en rechtenstudenten Mariyam (28) en Nigina (20) Safi betogen samen met de scholieren van de middelbare scholen in Brussel voor een beter klimaat. Ze hopen nog medestudenten te kunnen overtuigen. “Wij zijn één klimaatgeneratie en moeten zij aan zij strijden voor een beter milieu”, klonk het. Ze wilden de studenten van de verschillende hogescholen en de universiteit van Antwerpen verenigen om samen met de scholieren te strijden voor een beter klimaatbeleid.

13 februari: voetbalploeg brouwt eigen bier

Voetbalploeg De Daltons uit Wommelgem heeft met de Daltons 40 haar eigen bier gebrouwen. Daarmee wil ze haar veertigste bestaansverjaardag vieren. “Want de derde helft is minstens even belangrijk!” Dalton 40 is een bier dat aanleunt bij de Tripel Karmeliet. “Het is een meergranenbier met wat sinaasappelzeste voor het fruitige karakter en een toets van koreander. Met een alcoholpercentage van 5,6 procent zijn we bewust niet te hoog gegaan”, aldus speler en bestuurslid Philip.

23 februari: burgemeester stuit Dreamotel

Burgemeester van Wommelgem Frank Gys (N-VA) heeft het rendez-voushotel Dreamotel bestuurlijk gesloten voor één maand. Hij deed dat nadat de politie er tijdens een controle “ernstige misdrijven aan het licht bracht.”

Er bleken problemen te zijn met het register en er werden “ernstige misdrijven” vastgesteld. “De feiten die aan het licht zijn gekomen zijn van die aard dat er wel degelijk gevangenisstraffen opstaan. Er werd een proces-verbaal opgesteld en dat ligt nu bij het parket. Zij moeten beslissen of er een gerechtelijk onderzoek komt. De eigenaar is alvast ondervraagd, zoals dat gebruikelijk is wanneer een proces-verbaal wordt opgesteld”, klonk het toen. Ondertussen nam de eigenaar maatregelen en is het hotel opnieuw open.

18 maart: steeds meer zwerfkatten

Zwerfkat Wommelgem vzw die zich inzet voor de zwerfkatten in de gemeente komt handen te kort. Jaar na jaar stijgt het aantal oproepen en daarom zoekt de vzw nu extra vrijwilligers. “Per jaar vangen we tussen de tachtig en honderd zwerfkatten op. Dat zijn er heel wat en dat komt vooral omdat we in Wommelgem actief op zoek gaan naar de dieren. We merken dat dat aantal in stijgende lijn is”, vertelt Eric van de vzw. Die stijging is te verklaren aan de hand van een aantal factoren. In de eerste plaats doen mensen steeds sneller aangifte wanneer ze straatkatten opmerken. “Daarnaast heb je het spijtige gegeven van dumping. Het gebeurt steeds vaker dat we kittens vinden die ergens in een zak worden achtergelaten. En tot slot heb je de huiskat die verdwaalt en uiteindelijk een straatkat wordt”, aldus Eric.

7 juni: 7.200 kilometer voor goede doel

Je wordt vijftig en je wil wat. Lode Stevens en Philippe Reinardts trokken in hun Nissan pick up richting Gambia voor het goede doel. Een tocht van 7.200 kilometer door woestijnen en duinen. “We lopen al vijf jaar met het idee en nu we beiden vijftig zijn geworden leek het ons het goeie moment om mee te doen”, lacht Lode Stevens uit Wommelgem. Samen met zijn kameraad Philippe Reinardts vertrekt hij op 5 oktober met een Nissan pick up naar Banjul in Gambia tijdens de Antwerp - Banjul Challenge.

22 juli: Warm!

De zomer van 2019 was er een van puffen en zweten. Ook voor de dieren van het dierenasiel in Wommelgem. Daarom kregen zij lekkere ijsjes en een privézwembad in hun hok. En dat ze er tevreden mee waren!

30 augustus: Opvoeding? Mishandeling!

Op sociale media circuleert een filmpje waarop te zien is hoe de Engelse Bullterrier Chivas zwaar aangepakt wordt door zijn nieuwe baasje. P.N. plaatste het filmpje zelf online en is zich van geen kwaad bewust. Volgens hem is dit de manier waarop je dergelijke honden laat luisteren. Maar daar was Het Blauwe Kruis van België, het dierenasiel in Wommelgem waar Chivas verbleef, het niet mee eens. Zij haalden de hond meteen terug. Ondertussen heeft Chivas een warme thuis gevonden. Eind goed, al goed.

26 september: ijssalon Paula schept zondag laatste ijsjes

Al sinds 1949 kon er in de Fort II Straat 167 in Wommelgem ijs geschept worden. Met of zonder discobolletjes, in een potje of een hoorntje. Eén bolletje, twee drie of zelfs vier. Maar ondertussen zijn de diepvriezers uitgeschakeld en ging de ijsschepper in de kast. Uitbaters Walter Wens en Chris Weyers trokken naar de Kempen om te genieten van hun welverdiend pensioen.

26 november: Club Bel Air wordt Les Jardins

In de statige villa waar ooit de legendarische club Bel Air huisde, opent zaterdag 30 november LES JARDINS officieel de deuren. Het bekende pand aan de Autolei in Wommelgem werd getrakteerd op een immense renovatie. De dancing van weleer kreeg ook een conceptuele facelift tot bijna nieuwe multi-eventlocatie met co-working spaces, diverse eventruimtes en een restaurant. De conceptuele mix aan ‘business & pleasure’ onder één dak mikt op zo een breed mogelijk publiek.