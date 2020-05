Tachtig en op TikTok: bewoners woonzorghuis Sint-Jozef Wommelgem geven beste van zichzelf op de populaire app Annelin Marien

20 mei 2020

14u43 0 Wommelgem De hipste oudjes van het land zitten misschien wel in Woonzorghuis Sint-Jozef in Wommelgem: sinds 28 april zitten de bewoners namelijk op TikTok, vooral bij jongeren een enorm populaire app. En de dansende senioren zijn graag gezien: ze kregen al meer dan 19.000 likes op hun filmpjes.

De bewoners van Woonzorghuis Sint-Jozef in Wommelgem zijn helemaal mee met hun tijd, want op de populaire app TikTok geven ze het beste van zichzelf op de tonen van de Vengaboys, Elvis Presley of Eddy Wally. Het idee om een account aan te maken voor het woonzorgcentrum kwam van ergotherapeute Hanne Kraat en haar collega’s. “TikTok is enorm hip, zeker nu iedereen thuis zit door corona", zegt Hanne. “Het is vooral een app die populair is bij jongeren, maar waarom zouden onze bewoners ook niet kunnen meedoen aan de hype? Dus werkten we een paar ideetjes uit, en onze senioren waren meteen mee.”

19.000 likes

Het TikTokaccount is ook een goede manier voor de familie van de bewoners om met hen in contact te blijven. “Tijdens de coronacrisis zijn we sowieso meer bezig met Instagram en Facebook, en we zien dat steeds meer mensen hun weg vinden naar sociale media om in contact te blijven met de bewoners”, aldus Hanne. “Onze volgers en likes op sociale media zijn tijdens deze periode bijna verdubbeld, en ook op TikTok kijken veel mensen mee. We haalden in totaal al meer dan 19.000 likes op onze filmpjes!”

En de bewoners zelf zijn ook enthousiast. “De filmpjes mogen niet te moeilijk zijn, maar onze bewoners werken er heel graag aan mee, ze hebben er plezier in. We maakten bijvoorbeeld een wereldreis, zodat zij in gedachten ook eens buiten zijn. En natuurlijk zijn ze blij dat ze mee zijn met de trend: nu kunnen ze meepraten met de kleinkinderen!”