Supporters van Club Brugge en Antwerp massaal op de vuist in Wommelgem: 50 man gearresteerd Sander Bral

02 februari 2020

20u56 142 Wommelgem Tientallen ploegen van de lokale politiezones Minos en Antwerpen kwamen zondagavond plaatse aan de carpoolparking aan het rond punt van Wommelgem. Hooligans van Club Brugge en Royal Antwerp hadden er afgesproken om te knokken na de match. Er werden vijftig betrokkenen bestuurlijk aangehouden. Eén persoon raakte gewond.

Veel commotie in de rustige woonwijk aan het rond punt onder de E313 in Wommelgem. Zondagavond kwamen er vanuit het niets verschillende voetbalsupporters in een gevecht terecht. “Het gaat om voetbalrellen”, klonk het initieel bij de lokale politiezone Minos vooraleer PZ Antwerpen de communicatie overnam.

“Er was ons via via ter ore gekomen dat een supportersbus vanuit Brugge onderweg was naar Wommelgem om te komen knokken met supporters uit Antwerpen", zegt politiewoordvoerder Willem Migom. “We hielden toevallig een grote korpsactie met helikopter in de buurt dus we waren zeer snel ter plaatse met grote middelen.”

De politie kon de massale vechtpartij, met ongeveer vijftig betrokkenen, snel uit elkaar trekken waardoor er slechts één iemand gewond raakte en naar het ziekenhuis werd gebracht. Niemand werd naar het ziekenhuis gebracht. “Ze zijn allemaal bestuurlijk aangehouden en werden naar ons kantoor in de Noorderlaan gebracht. Daar wordt uitgeklaard wie precies wat op zijn kerfstok heeft.”

Er wordt verwacht dat betrokkenen die relatief weinig schuld hebben aan de confrontatie, in de loop van de avond en nacht systematisch zullen worden vrijgelaten. Voor de aanstokers of hooligans met eerdere gepleegde feiten wacht wellicht een grotere straf.

Het is niet duidelijk waarom er precies aan het rond punt in Wommelgem werd afgesproken om te knokken. Hooligans van rivaliserende teams die afspreken om het te gaan uitvechten, gebeurt wel vaker, maar eerder op meer afgelegen plaatsen.

Royal Antwerp FC speelde vanavond uit op Club Brugge KV en verloor met 1-0. Over het doelpunt van Brugge werd al fel gediscussieerd omdat de bal niet over de lijn gekomen zou zijn ondanks het wel werd goedgekeurd door de scheidsrechter.