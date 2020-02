Stuk dak van woning weggewaaid PLA

16 februari 2020

21u57 0

Aan de Sint-Michielsstraat moest de brandweer zondagavond ter hulp komen nadat een deel van het dak was gaan waaien. Met een hoogtewerker nam de brandweer de brokstukken weg en zorgde dat er geen gevaar meer was voor de bewoners of voorbijgangers.