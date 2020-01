Strengere adoptieregels, relaxkamer en voedertorens: dierenasiel Wommelgem zet nog meer in op bescherming dieren David Acke

02 januari 2020

11u36 0 Wommelgem In 2020 wil het dierenasiel het Blauwe Kruis het aantal geadopteerde dieren die worden teruggebracht drastisch verlagen. Daarom worden de adoptieregels strenger en kiest het asiel de ‘perfecte match’. Ook krijgen de dieren een relaxkamer om het stressgehalte te verminderen.

Het afgelopen jaar adopteerden mensen 205 honden en 262 katten uit het dierenasiel het Blauwe Kruis in Wommelgem. Dat betekent dat er gemiddeld ongeveer 9 honden en 22 katten per maand een nieuwe thuis vinden. Maar bij die cijfers moet ook een kanttekening gemaakt worden. Van die geadopteerde dieren werden 29 honden en 15 katten ook teruggebracht naar het asiel. Te veel, vinden ze bij het Blauwe Kruis.

Daarom zal de adoptieprocedure strenger worden om dat grote aantal teruggebrachte dieren na adoptie te doen dalen in 2020. “Wij noemen de procedure niet verstrengen maar wel ‘de ideale match’ vinden”, vertelt Vanessa van het dierenasiel. “Mogelijke adoptanten moeten eerst een mailtje sturen waarin ze vertellen over het woon-werk situatie, waar ze wonen, hoe hun gezin eruitziet. Ook moeten ze ons vertellen welke eigenschappen ze van de hond en kat verwachten. Is er al een andere hond aanwezig in het gezin, dan moet die eerst naar het asiel komen en wordt er gekeken hoe beide dieren reageren op elkaar. Tot slot gaan wij ook langs bij het gezin om de woonsituatie te bekijken. Pas dan wordt de ideale kandidaat gekozen.”

Verder werden er 201 honden en 171 katten gevonden in het afgelopen jaar. Opvallend is dat van die 201 honden er maar liefst 162 verenigd werden met hun baasje. Bij katten ligt dat aantal veel lager, met slechts 15 katten die terug naar huis konden.

Relaxkamer

Dieren is een asiel ervaren uiteraard vaker en sneller stress dan dieren die niet in een asiel moeten opgroeien. Het Blauwe Kruis wil in 2020 dat stressniveau drastisch doen dalen en zelfs trachten compleet te doen verdwijnen. Daarom voert het een aantal aanpassingen in. “Vroeger wandelende we onze vaste wandeling maar we merken dat onze honden dit niet meer leuk vinden. Vaak omdat ze moeilijk overweg kunnen met andere honden wat voor spanning en frustraties zorgde”, vertelt Vanessa.

Daarom richtte het asiel een ‘relaxkamer’ in voor de honden. “Dat is een ruimte die lijkt op een huiskamer. Er staat een TV, een zetel, er liggen boeken, alles wat huiselijk aanvoelt. De bedoeling is dat de honden er kunnen ontspannen en slapen.” Voor de katten hebben we nu voerdertorens om hen wat uit te dagen. Op die manier moeten ze zich meer concentreren.”

Het Blauwe Kruis Wommelgem is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wie geen tijd heeft kan het asiel ook steunen door een maandelijkse schenking van minimum 10 euro. Ook kunnen mensen die geen tijd hebben om vrijwilligerswerk te doen wandelen met de dieren. Dat kan eenmalig voor 5 euro of je kan een 10 beurtenkaart nemen voor 20 euro.