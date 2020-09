Stippel mee de toekomst uit van Fort 2: gemeente wil inwoners mee laten nadenken tijdens infowandeling ADA

21 september 2020

12u04 0 Wommelgem De gemeente organiseert zondag een informatiewandeling langs het Fort 2 in Wommelgem. Tijdens de wandeling wil het bestuur zijn doelstellingen met het fort toelichten en kunnen inwoners van de gemeente ook zelf mee nadenken hoe zij de toekomst en de invulling van het fort zien. Deelnemen is gratis maar inschrijven is wel verplicht.

De gemeente wil fier kunnen blijven op haar fort met al zijn mogelijkheden. Om de toekomst veilig tegemoet te treden, werkt het bestuur aan een visie met duidelijke doelstellingen voor het fort. De gemeente werkt daarvoor samen met een studiebureau een haalbaar toekomstplan uit, waarin verenigingen, cultuur, erfgoed en natuur hun plaats behouden. Dat plan wordt een ‘geïntegreerd beheersplan’ genoemd. Het bevat een luik voor bos en natuur en een luik voor erfgoed waarin een duidelijke visie voor de komende 24 jaar wordt uitgestippeld.

Bestemmingsonderzoek

Vanaf nu start het tweede traject, het bestemmingsonderzoek. Hier gaan keuzes gemaakt moeten worden. Welke waarden vinden we belangrijk en welke maatregelen moeten genomen worden om deze waarden in de toekomst veilig te stellen? Wat gaan we wel aanpakken en wat niet? Wat doen we eerst, wat later? De échte maatregelen worden uitgetekend in het bestemmingsplan.

De gemeente organiseert daarom op zondag 27 september tussen 10 en 13 uur een infomoment in het fort. Tijdens een wandeling kom je meer te weten over de troeven en mogelijke toekomstplannen van het fort. De gemeente vertelt meer over hoe er gewerkt wordt aan zo een toekomstvisie. Nadien kan je nog napraten bij een hapje en drankje, natuurlijk met de nodige social distance.

Schrijf je in

Deelnemen is gratis maar inschrijven wel verplicht. Geef je gegevens door via vrijetijd@wommelgem.be of 03-355 50 50 (vóór 25 september), met vermelding van het aantal deelnemers.