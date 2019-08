Sportwinkel Bego Sport na dertig jaar failliet ADA

30 augustus 2019

15u05 0 Wommelgem Na dertig jaar sluit sportwinkel Bego Sport aan de Hoevestraat de deuren. De winkel kon de concurrentie niet meer aan met de online verkoop en is failliet verklaard. Een domper voor de vele spelers van voetbalclub Ternesse die er hun outfits kochten.

Decennia lang was Bego Sport de hofleverancier voor de Wommelgemse sportievelingen maar na dertig jaar komt daar een einde aan. De winkel van Rudi Van Put is failliet. Reden voor het faillissement is de steeds groter wordende macht van het online gebeuren. Steeds meer mensen bestellen hun sportoutfit online en laten het thuisbezorgen voor de voordeligste prijs. En daar kan een fysieke winkel waar je betaalt voor een goede service niet tegenop.

De inboedel van de winkel zal verkocht worden. In de gebouwen komt naar alle waarschijnlijkheid een interim-kantoor.