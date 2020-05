Scholen ‘t Laar en Het Oogappeltje vallen vanaf volgend jaar onder koepel GO! onderwijs David Acke

20 mei 2020

13u32 0 Wommelgem Vanaf volgend schooljaar zullen de basisscholen ‘t Laar en Het Oogappeltje in Wommelgem deel uitmaken van de GO! Scholengroep Fluxus. Dat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het gemeentebestuur wil die beslissing officieel maken op de gemeenteraad van 28 mei. Beide scholen zeggen de beslissing te betreuren en zullen zich de komende dagen grondig informeren over wat deze beslissing voor hen zal betekenen.

Op de gemeenteraad van 28 mei 2020 legt het college van burgemeester en schepenen het voorstel voor om de basisscholen ’t Laar en Het Oogappeltje vanaf 1 september 2020 deel te laten uitmaken van de GO! scholengroep Fluxus (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap). Met de overname wil het lokaal bestuur de toekomst van de scholen en van het onderwijs in de gemeente op lange termijn verzekeren.

Vanuit die optiek werden gesprekken opgestart over een mogelijke overdracht naar het GO! onderwijs. “Die gesprekken mondden uit in een concreet voorstel waarbij de Vlaamse Gemeenschap via het GO! vanaf het schooljaar 2020-2021 de inrichtende macht wordt. GO! zal de scholen, haar personeel, leerlingen en ouders de ruime ondersteuning en het netwerk bieden die nodig zijn om kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs te realiseren. Dit is dan ook een weloverwogen langetermijnskeuze”, zegt schepen voor Onderwijs Kelly Joris (Open Vld).

Eenzijdige beslissing

Maar directeur Hilde Noël van basisschool ‘t Laar betreurt “deze eenzijdige beslissing van het bestuur”. De directeur zegt vooral veel onzekerheid te voelen bij haar team over de toekomst. “Ik kan alleen maar hopen dat dit positief uitdraait. Wij zijn maandag op de hoogte gebracht van de beslissing en nu heeft het personeel 12 dagen tijd om te beslissen of ze mee stappen in het verhaal van het GO! onderwijs. Kijk, het is wat het is maar het overvalt ons en dat is heel moeilijk. We zullen nu met de ouderraad overleggen want ook de stem van de ouders is hier erg belangrijk.”

Bij Het Oogappeltje verwijzen ze naar het lokaal bestuur. “Wij moeten loyaal zijn aan de beslissing van het bestuur maar ik deel de bezorgdheden van mijn collega zeker en vast”, laat directeur John Moeskop weten in een korte reactie.

Eigenheid wordt bewaard

Volgens het bestuur zal er voor de 670 leerlingen en hun ouders niets veranderen. “De tekst die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad bevat sluitende garanties om de eigenheid van elke school te behouden. Doordat alle rechten van het onderwijzend personeel worden gegarandeerd, kan het onderwijs vanaf 1 september 2020 worden voortgezet zoals vandaag het geval is met hetzelfde, vertrouwde personeel. De schoolcultuur blijft behouden, het pedagogisch beleid en de werkwijze in de klas blijven ongewijzigd. Schooluren, uurroosters en werkboeken blijven dezelfde. Aan de huidige regels inzake de vrije keuze van zedenleer of godsdienst en aan de maximumfactuur wordt in ieder geval niet geraakt”, verzekert de schepen.