Scholen annuleren geplande Italiëreizen uit vrees voor coronavirus: “Gezondheid van kinderen komt op eerste plaats” Ben Conaerts

07 maart 2020

12u12 0 Wommelgem Negentig leerlingen van de drie Wommelgemse lagere scholen hadden normaal gezien de komende dagen op de skilatten moeten staan. Maar daar heeft het vermaledijde coronavirus anders over beslist. De gemeente en de schooldirectie beslisten om de reis uit veiligheidsoverwegingen af te gelasten. Ook voor de leerlingen van het Atheneum in Boom gaat de geplande Italiëreis niet door.

De negentig leerlingen van Het Oogappeltje, ’t Laar en Vrije Basisschool Sint-Johanna hadden zich dezer dagen wel anders voorgesteld. Normaal gezien hadden ze deze week in Italië op de skilatten moeten staan, maar dat was buiten het coronavirus gerekend. Vrijdagmiddag beslisten het gemeentebestuur en de schooldirecties om de geplande sneeuwklassen af te blazen. Dat gebeurde zelfs nog voor de federale overheid een officieel negatief schoolreisadvies voor Italië bekendmaakte.

Beleving

“We begrijpen dat dit veel teleurstelling teweegbrengt bij ouders, leerlingen en begeleiders”, zegt burgemeester Frank Gys (N-VA). “Maar de gezondheid van onze kinderen en hun omgeving komt voor ons op de eerste plaats. Als we de sneeuwklassen toch hadden laten doorgaan, zou de beleving sowieso anders zijn geweest. Sommige leerlingen zouden alsnog zijn afgehaakt, waardoor aan het doel voorbij gegaan wordt. Het risico op besmetting en een eventuele quarantaine van onze kinderen baart ons zorgen. Ook na terugkeer blijft dit risico bestaan voor de andere kinderen van de scholen, hun familie en bij uitbreiding de Wommelgemse bevolking.”

Alternatief

Alle scholieren worden maandag dus weer gewoon op school verwacht om de lessen in de klas te volgen. De burgemeester wil wel op zoek gaan naar een alternatief, al wordt een nieuwe skivakantie voor dit schooljaar uitgesloten. “Nieuwe skiklassen regelen voor dit schooljaar zal niet meer lukken. Maar we vinden wel een andere leuke en betaalbare activiteit voor onze zesdeklassers. Op die manier maken we er toch nog een onvergetelijk schooljaar van. Intussen gaan we het engagement aan om de reeds betaalde ouderbijdrage voor deze sneeuwklassen aan alle ouders zoveel mogelijk terug te betalen.”

Nieuwe data

Ook voor 120 leerlingen van het Atheneum Boom gaat hun geplande Italiëreis niet door. “We zouden normaal zaterdagmorgen met een groep leerlingen naar Rome vertrekken en een andere groep zou naar Noord-Italië reizen om te skiën”, zegt directrice Marjan Chaubet. “Maar na het nieuwe reisadvies van Buitenlandse Zaken hebben we beslist de reis uit te stellen. We zijn nu aan het kijken naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe data voor de reizen. Dat is niet evident, dus we zullen creatief en flexibel moeten zijn met onze schoolorganisatie. Maar we vinden het toch belangrijk om onze leerlingen een laatstejaarsreis te kunnen aanbieden.”