Rotonde Ternesselei drie maanden later klaar dan voorzien door slechte weer en stilleggen van asfaltcentrale ADA

24 december 2019

11u27 0 Wommelgem Op de kruising van de Ternesselei en de Nijverheidsstraat wordt hard gewerkt aan het nieuwe rondpunt. Maar toch zal die pas later klaar zijn dan vooropgesteld. Oorzaak is het slechte weer en het stilleggen van de asfaltcentrale.

Wie vaak in de buurt moet zijn van de werken aan de nieuwe rotonde zal al vaker gevloek hebben. De werken zorgen voor heel wat verkeershinder en dat zal nog eens drie maanden langer duren dan eerst gedacht. Normaal zou het nieuwe rondpunt eind januari klaar moeten zijn maar die datum is nu verschoven naar eind maart.

Oorzaak is het stilleggen van de asfaltcentrale tijdens de winterperiode, het slechte weer en een vervuilde lap grond die tijdens de werken is aangetroffen. In maart gaat de asfaltcentrale opnieuw op volle toeren draaien maar tot die tijd kan er dus niet geasfalteerd worden.

Toch betekent dat niet dat de werken daarom stil liggen. Ondertussen wordt er gewerkt aan de voetpaden en worden de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een groenstrook en het ontbrekende stuk fietspad langs de Kandoncklaan en de nieuwe rotonde.