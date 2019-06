Rondpunt Wommelgem vanaf 6 augustus volledig afgesloten voor alle verkeer ADA

28 juni 2019

15u37 0 Wommelgem Het kruispunt van de Ternesselei met de Van Tichelenlei en de Nijverheidsstraat wordt vanaf 6 augustus afgesloten voor alle verkeer. Dan begint de aannemer aan de werken voor de aanleg van een rotonde op de plaats van het huidige kruispunt.

“De nieuwe rotonde zal de doorstroming van het verkeer van en naar het centrum en het industrieterrein vlotter laten verlopen. De nieuwe vrijliggende fiets- en voetpaden creëren letterlijk meer ruimte tussen autoverkeer en fietsers, wat zorgt voor een vlotte, veilige doorstroming van de zwakke weggebruikers. Bij dit ontwerp hielden we ook rekening met de meest gebruikte fietsroutes en de vervollediging van de voorziene fietsostrade”, zegt Alex Helsen, schepen van Openbare Werken.

In de eerste fase wordt gestart met de afbraak van de huidige infrastructuur. Vervolgens wordt de nieuwe riolering aangelegd. Dat onderdeel zal vermoedelijk twee tot drie maanden in beslag nemen. Daarna worden de kolken en de glijbekisting voor de betonnen boordsteen geplaatst. Ten slotte gaat de meest weergevoelige fase in: de asfaltering. De toplaag kan enkel in niet te koude weersomstandigheden afgewerkt worden. De vermoedelijke einddatum van de werken is daarom eind januari.

Het bestuur vraagt om de aangeduide omleidingen te respecteren. De omleiding voor auto- en vrachtverkeer is dezelfde als tijdens het eerste deel van de werken in het voorjaar. Verkeer van en naar het centrum volgt vanaf 6 augustus de omleiding langs de Herentalsebaan; verkeer van en naar de industriezone Noord volgt de omleiding via de Uilenbaan. Fietsers en voetgangers kunnen een route langs de contouren van de werfzone volgen. Bus 421 volgt een omleiding via de Doornaardstraat.