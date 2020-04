Recyclageparken maken zich op voor heropening: “Maak verplaatsing enkel als ze écht essentieel is” Ben Conaerts

03 april 2020

15u42 6 Wommelgem Op dinsdag 7 april openen de recyclageparken opnieuw de deuren. Het team van IGEAN, dat op Schoten, Edegem en Zandhoven na alle recyclageparken in de Antwerpse nood- en zuidrand exploiteert, is alvast hard aan het werk om de dienstverlening zo volledig mogelijk opnieuw op te starten. Al moeten bezoekers wel een aantal spelregels in acht nemen.

Eerder deze week besliste Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) om de recyclageparken opnieuw te openen vanaf dinsdag 7 april. Alle recyclageparken van IGEAN zullen dan weer heropenen volgens de normale openingstijden. Met uitzondering van de inzameling van asbest, textiel en herbruikbare goederen zullen alle afvalfracties beschikbaar zijn. IGEAN voorziet voor zijn medewerkers de nodige beschermingsmiddelen en zal regelmatig de zuil aan de ingang en de betaalzuil reinigen.

Desondanks blijft het belangrijk om de regel ‘blijf in uw kot’ na te leven en enkel essentiële verplaatsingen te maken, ook naar het recyclagepark. “We vragen iedereen met een beperkte hoeveelheid afval of met materiaal dat gerust nog even in de kelder of garage kan blijven staan, de verplaatsing niet te maken”, zegt Bieke Van Baelen van IGEAN. “Dat is niet alleen in het belang van de gezondheid van onze medewerkers, maar zeker ook die van de inwoner zelf.”

Wachtrij

Wie tóch beslist naar het recyclagepark te komen, moet een aantal spelregels in acht nemen. Zo zullen er maar een beperkt aantal wagens gelijktijdig op het park worden toegelaten. “Voor elke bezoeker die het park verlaat, kan er een andere bezoeker worden toegelaten. We vragen uitdrukkelijk om met maximaal twee personen de verplaatsing te maken en om tijdens het wachten in de wagen te blijven zitten. Kom je te voet of met de fiets, moet je eveneens in de wachtrij staan.”

Verder is er maximaal één bezoek per adres per week toegelaten en is het de bedoeling dat je je aanwezigheid op het park zo kort mogelijk houdt. Je kan dus best thuis al het afval sorteren en ook zo in je wagen laden, zodat je sneller de fracties kan lossen in de juiste zone. Ten slotte wordt er geen cash geld op het park aanvaard en wordt gevraagd zoveel mogelijk contactloos te betalen aan de betaalzuil.

De openinguren van je recyclagepark zijn terug te vinden op deze website.