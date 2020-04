Recyclagepark van Wommelgem opent in alle rust en sereniteit ADA

08 april 2020

09u05 0

“Een zéér drukke, maar sereen verlopen dag.” Zo omschrijft IGEAN de eerste openingsdag van de containerparken sinds de sluiting van 17 maart. “ We merkten dat een heleboel inwoners al ruim vóór de opening van het park aan het aanschuiven waren aan de ingang, wat voor een lange wachtrij en bijhorende wachttijd zorgde. Op vele parken zorgde de beperking van het aantal gelijktijdige bezoekers op het park voor een wachtrij, maar alle wachtenden volgden de instructies waardoor een vlotte afhandeling van wachtrij mogelijk was.”

In Wommelgem was van grote drukte in de namiddag geen sprake. Enkele tientallen mensen kwamen hun afval sorteren en dat konden zij doen in alle rust.

IGEAN zegt erg tevreden te zijn met de manier waarop de recyclageparken opnieuw zijn opengegaan.