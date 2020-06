Raadsleden oppositie dienen klacht in bij Agentschap Binnenlands Bestuur tegen beslissing overheveling gemeente onderwijs naar Gemeenschapsonderwijs David Acke

05 juni 2020

09u32 0 Wommelgem Er komt nog een staartje aan de overdracht van het gemeente onderwijs naar het Gemeenschapsonderwijs in Wommelgem. Enkele raadsleden van de oppositie dienen een klacht in tegen de beslissing tegen deze beslissing bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Volgens hen zijn er een aantal onregelmatigheden in het dossier. Er komt nog een staartje aan de overdracht van het gemeente onderwijs naar het Gemeenschapsonderwijs in Wommelgem. Enkele raadsleden van de oppositie dienen een klacht in tegen de beslissing tegen deze beslissing bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Volgens hen zijn er een aantal onregelmatigheden in het dossier. Tegen de beslissing van het bestuur kwam heel wat protest van ouders, de scholen en de oppositie . Toch keurde de meerderheid de overdracht goed in de gemeenteraad.

In Wommelgem is hét gespreksonderwerp al even niet meer de coronacrisis, maar wel een onderwijscrisis. Sinds het lokaal bestuur besliste om na 150 jaar gemeentelijk onderwijs over te schakelen naar Gemeenschapsonderwijs gingen de poppen aan het dansen. 120 ouders, leerkrachten en sympathisanten protesteerden tot de laatste seconde voor aanvang van de gemeenteraad om het bestuur alsnog op andere gedachten te brengen, geruggesteund door een petitie van meer dan 1.000 handtekeningen. Maar het mocht niet zijn. De overdracht werd goedgekeurd.

Klacht

Maar wie dacht dat dat het einde zou betekenen van de onrust heeft het mis. Donderdag beslisten een aantal raadsleden van de oppositie om gezamenlijk klacht in te dienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Volgens hen zijn er een aantal onregelmatigheden in het dossier. “Bij het nader bestuderen van het dossier kwamen we tot de vaststelling dat er toch op een aantal vlakken onregelmatigheden gebeurd waren. Om die reden vonden we het noodzakelijk om klacht in te dienen bij Binnenlands Bestuur. Indien zij tot dezelfde conclusie komen, kunnen zij de beslissing teniet doen en zouden we alsnog de ruimte kunnen creëren om een debat rond het gemeentelijk onderwijs op te starten”, vertelt Bart Van Scharen (onafhankelijke).

Vier inbreuken

De klacht is opgebouwd rond vier grote argumenten: een inbreuk op het goed bestuur door bewust een te korte timing te hanteren, een schending van de openbaarheid van bestuur, een schending van de vrijheid van onderwijs en het overtreden van de deontologische code van de gemeenteraad. Jan Herthogs (Groen): “Het gemeentebestuur heeft bepaalde documenten bewust niet of te laat ter inzage gegeven, zowel aan de gemeenteraad, als aan de schoolraad. In combinatie met de veel te krappe timing van amper twee weken heeft dit ervoor gezorgd dat een goed debat onmogelijk is geworden. Net om dit soort van politieke beslissingen in het duister te vermijden werd de openbaarheid van bestuur ooit toegevoegd aan de Grondwet.”

Volgens de raadsleden beseft het schepencollege te weinig hoeveel impact deze beslissing heeft op de leerkrachten van de beide scholen. “De onderhandelingen lopen waarschijnlijk al vele maanden en toch moeten de leerkrachten op twee weken tijd, bovenop de coronamaatregelen en de heropstart van hun scholen, ook nog eens beslissen of ze de overstap willen maken naar een ander schoolnet. Wij hopen dat de toezichthoudende overheid ons volgt in onze redenering en deze overdracht voorlopig terugdraait. Vanuit de oppositie zullen wij dan alles op alles zetten om een mooi participatietraject op gang te trekken”, klinkt het gezamenlijk.