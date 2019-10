Politiemuseum verkoopt collectie en schenkt 7.000 euro aan vzw Belgian Blue Line Sander Bral

13 oktober 2019

11u45 0 Wommelgem Het doek over het politiemuseum in het Wommelgemse Fort 2 is definitief gevallen. Vorig jaar sloot het bouwvallige museum al om de stukken te redden. Die werden in tussentijd verkocht voor het goede doel. Dit weekend werd een laatste keer gedronken op het museum, dat zevenduizend euro schonk aan Belgian Blue Line, een vzw die nabestaanden ondersteunt van politiemensen die overlijden in dienst.

Vorig jaar was al duidelijk dat de accommodatie van het Wommelgemse politiemuseum de wensen overliet. Door de grote vochtigheid in het fort was er schimmelvorming, dat onder andere de tentoongestelde uniformen aantastte, ook op de muren en de trappen was er schimmel. Gezien de beperkte middelen van het bestuur, werd er niet naar een andere locatie gezocht en besloot men het museum te sluiten.

“Een zware beslissing, maar één in alle belang van onze collectie”, zegt Lesley Budts van het museum. “We hebben het hele jaar door gewerkt om onze stukken een nieuwe thuis te geven. Het gaat om een talrijke verzameling uniformen van de Rijkswacht, gemeentepolitie, veldwachters en militaire politie van 1898 tot 2000. Ook hadden we enkele oude politievoertuigen in onze collectie.”

Veiling

Heel wat van die uniformen waren in bruikleen van onder andere Huis Baeyens, die de stukken terugkregen. Ook werden musea en organisaties als Kazerne Dossin, Gunfire Museum, Fortvrienden, politiemuseum Oudaan, Mahy Automobiles, de erfgoedgilde en The Historical Law Enforcementgroup aangeschreven die verschillende stukken overnamen. De uniformen die niet terecht konden, werden geveild.

Goede doel

“Kwatongen beweren dat we nog snel onze slag wilden slaan met het museum en onszelf wilden verrijken met de verkoop en veiling”, zucht Lesley. “Maar niets is minder waar. De opbrengst van de verkoop en de veiling, samen met het resterende kapitaal van het museum, werd integraal geschonken aan Belgian Blue Line. Geen beter goed doel dan dit, gesticht door politiemensen, voor politiemensen.”

Het museum schonk zevenduizend euro aan de vzw. Belgian Blue Line spant zich in om politiemensen of nabestaanden te ondersteunen in geval van een zwaar arbeidsongeval of sterven in dienst. Bij de aanslagen in Luik en Zaventem bijvoorbeeld, werden de slachtoffers en nabestaanden geholpen door de vzw.

“Zo hebben wij dit weekend het 36-jarig bestaan van het museum afgesloten”, besluit Lesley. “Het was niet gemakkelijk, maar we zijn blij dat de geest van het politiemuseum doorleeft in de verschillende verenigingen en dat we een mooi goed doel kunnen steunen.”