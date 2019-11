Politiemotard lichtgewond na crash tegen auto Sander Bral

06 november 2019

15u10 0 Wommelgem Op de Autolei in Wommelgem is woensdagmiddag een motorrijder van de politie gecrasht tegen een auto. De inspecteur reed prioritair en was bezig met een opdracht. Hij raakte lichtgewond aan het hoofd en moest naar het ziekenhuis gebracht worden.

Een inspecteur van de lokale politiezone MINOS was woensdagmiddag bezig met een verkeersopdracht. Hij reed prioritair met zijn motorfiets, dus met zwaailicht en sirenes aan, over de Autolei toen hij in contact kwam met een voorligger. De motard raakte ten val en kwetste zich licht aan het hoofd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.

Om de objectiviteit van het onderzoek te vrijwaren, werd het verkeersongeval onderzocht door een andere politiezone, die van Antwerpen.