Politiekantoor Wommelgem heeft nieuwe openingsuren ADA

26 augustus 2019

Wie vanaf volgende week maandag 2 september in het politiekantoor van Wommelgem moet zijn, houdt best rekening met nieuwe openingsuren. Vanaf dan zal het kantoor op maandagvoormiddag gesloten zijn en openen van 18 tot 20 uur. De rest van de week is het kantoor open van 9 tot 13 uur. In het weekend is het politiekantoor niet open. Wie toch op een ander moment bij de politie moet zijn, kan 24 uur op 24 terecht op het onthaal in Mortsel.