Overvallers vluchten weg met 250 km/uur op snelweg... maar dan is benzinetank leeg Sander Bral

27 augustus 2019

14u54 0 Wommelgem Na een lange politieachtervolging waarbij snelheden tot 250 kilometer per uur werden gehaald, zijn twee mannen gearresteerd. Ze worden er van verdacht zondag een man te hebben overvallen in Wommelgem. De achtervolging ging dwars door de wielerwedstrijd ‘De 8 van Wommelgem’ en eindigde uiteindelijk aan de grens met Nederland. De verdachten verschijnen vrijdag voor de raadkamer.

De lokale wielerwedstrijd ‘De 8 van Wommelgem’ was zondagmiddag al van start gegaan toen de politie in de buurt werd aangesproken op straat. Twee mannen zouden een Roemeense trucker eerder bedreigd en overvallen hebben aan de Uilenbaan. Het slachtoffer kon een beschrijving van de twee overvallers geven, alsook van de wagen waarmee ze weg waren gereden.

De wagen werd meteen opgemerkt in het, op dat moment erg drukke, Wommelgemse centrum. De bestuurder verloor op een bepaald moment zijn geduld en reed het parcours van de wielerwedstrijd op en reed zelfs de wielrenners voorbij. Twee motards van de politie, die op dat moment de koers begeleidden, zetten de achtervolging in.

Wat volgde was een spectaculaire achtervolging, die pas vijftig kilometer later strandde en waarbij snelheden tot 250 kilometer per uur werden gehaald. De verdachten zouden zelfs met hun voertuig verschillende keren op de politie hebben proberen inrijden.

Benzinetank leeg

Vanuit Wommelgem vluchtten de inzittenden van de wagen via de E313 richting Hasselt en reden ze onder andere over de vluchtstrook. In Grobbendonk verlieten ze de snelweg, maakten ze rechtsomkeer om terug over de snelweg richting de stad te snellen. Aan de afrit in Antwerpen stond de lokale politiezone Antwerpen en de federale wegpolitie de verdachten al op te wachten. Samen met PZ MINOS werd de achtervolging voortgezet tot aan de grens met Nederland.

Daar raakte de benzinetank van het vluchtende voertuig uitgeput. Beide mannen werden opgepakt, twee 28-jarigen uit Iran. Ze werden maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hun aanhouding bevestigde. Ze zullen zich vrijdag voor de raadkamer moet verantwoorden voor diefstal met geweld en poging tot doodslag voor het proberen inrijden op de politie.