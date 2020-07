Overheveling gemeentelijke scholen naar gemeenschapsonderwijs vernietigd: “Extra gemeenteraad om het punt er voor september tóch nog door te krijgen” Sander Bral

18 juli 2020

12u02 2 Wommelgem De directie, leerkrachten, ouders van basisscholen ’t Laar en Het Oogappeltje en de oppositie halen een - kleine - slag thuis. Het Vlaams Agentschap van Binnenlands Bestuur volgt de klachten van de vakbond en de oppositie over de overdracht van de gemeentelijke scholen naar het gemeenschapsonderwijs. “Enkel om administratieve redenen, in augustus houden we een extra gemeenteraad om het dossier er alsnog door te krijgen”, reageert de burgemeester.

Op de gemeenteraad van mei werd goedgekeurd dat de gemeentelijke basisscholen ’t Laar en Het Oogappeltje vanaf 1 september overgedragen werden naar de GO! scholengroep Fluxus, deel van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het bestuur van N-VA en Open Vld verzekerde toen al dat er niets zou veranderen aan de schoolcultuur, pedagogisch beleid en werkwijze en dat er ook voor de 670 leerlingen en hun ouders én het personeel niks zou veranderen.

Toch kwam er veel tegenstand van de scholen zelf en werd er geprotesteerd tegen de uitbesteding en zowel de Christelijke Onderwijs Vakbond (COV) als de oppositiepartijen Groen, Gemeentebelangen en onafhankelijk raadslid Bart Van Scharen dienden klacht in bij Binnenlands Bestuur. Het Agentschap volgt nu beide klachten en vernietigde het omstreden gemeenteraadsbesluit.

“Enkel om administratieve redenen en niet inhoudelijke”, benadrukt burgemeester Frank Gys (N-VA). “De vakbond diende klacht in omdat ze naar eigen zeggen te weinig tijd had om een advies te kunnen uitbrengen, ook al hebben ze dat wel kunnen doen. Ze twijfelden aan de hoogdringendheid van het dossier en het Agentschap is hen daarin gevolgd.”

“Niet inhoudelijk”

“Wat betreft de oppositie, die hadden een klacht met vier punten waarvan één administratief”, gaat Gys verder. “Namelijk dat ze minimum acht dagen voor de gemeenteraad op de hoogte gebracht moesten worden maar wij hebben het laatste advies zelf pas ontvangen op de dag van de raad. Volgens de letter van het boekje is dat inderdaad niet correct, daarom heeft het Agentschap het besluit vernietigd. De drie inhoudelijke punten werden voor alle duidelijkheid niet weerhouden.”

Extra gemeenteraad

“We zijn dus terug bij af”, zucht Gys. “We beginnen terug aan de administratieve rompslomp zodat we in augustus opnieuw kunnen stemmen op een extra gemeenteraad, wellicht met exact dezelfde adviezen. Het is belangrijk dat de scholen vanaf 1 september onder het gemeenschapsonderwijs kunnen opereren. We zijn namelijk al uit de intergemeentelijke scholengemeenschap Zawora (Zandhoven, Wommelgem, Ranst) gestapt en mislopen dus gesubsidieerde uren.”

“Het enige wat de vakbond en de oppositie dus hebben verwezenlijkt is dat sommige leerkrachten hun jobs daardoor in gevaar zijn gekomen én dat we een extra gemeenteraad moeten inlassen. Als we de administratie rond krijgen en het punt alsnog goedgekeurd kan worden in augustus, zijn de jobs van die leerkrachten terug veilig gesteld.”