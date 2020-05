Oudercomités ‘t Laar en Het Oogappeltje protesteren tegen overstap GO! Onderwijs David Acke

23 mei 2020

13u51 226 Wommelgem De beide oudercomités van de scholen ‘t laat en Het Oogappeltje hebben zaterdagochtend geprotesteerd tegen de beslissing van het gemeentebestuur om de scholen vanaf volgend schooljaar deel te laten uitmaken van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Zij vinden het niet kunnen dat er geen overleg plaatsvond. Bevoegd schepen Kelly Joris begrijpt het protest, maar zegt dat deze beslissing in het welzijn van de scholen werd genomen.

Vorige week maakte het lokaal bestuur van Wommelgem bekend dat de twee scholen ‘t Laar en Het Oogappeltje vanaf volgend schooljaar deel zullen uitmaken van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Nadat de directies al aangaven niet tevreden te zijn met die beslissing, protesteerden zaterdagochtend ook beide oudercomités. Zij betreuren dat ze niet betrokken zijn geweest bij die beslissing. De comités deelden flyers uit in de gemeente waarop ze hun bezorgdheden opsomden.

“Wij zijn niet tegen het GO! Onderwijs en twijfelen ook niet aan de kwaliteiten van dat onderwijs, dat is duidelijk. Maar wat ons stoort, is dat dit door onze strot wordt geduwd zonder enige vorm van overleg. Het bestuur neemt deze beslissing en pas dan worden wij op de hoogte gebracht en wordt er van ons verwacht daar een advies over te geven. Hoe kunnen wij dat doen als we niet eens weten wat er ons te wachten staat en welke invloed die overstap zal hebben op de werking van de scholen?”, vertelt Isabelle Haeck van het oudercomité van Het Oogappeltje.

Slechte timing

Ook Anja Onincx van het oudercomité van ‘t Laar is boos. “De timing om dit bekend te maken is wel heel slecht gekozen hé. De scholen mogen net opnieuw opstarten, wat al met heel wat stress gepaard gaat voor directies en leerkrachten, en dan komt dit er nog eens bovenop. Nu moeten leerkrachten ook nog eens beslissen over hun toekomst tegen 28 mei. Wij zijn hier heel hard van verschoten.”

Schepen voor Onderwijs Kelly Joris zegt het protest volkomen te begrijpen en verwijst naar het gegeven dat veranderingen nooit aangenaam zijn. Maar tegelijk verdedigt ze de keuze om vanaf volgend jaar naar het GO! over te stappen. “Als bestuur kwamen we in aanraking met een aantal problemen waar we een oplossing voor moesten zoeken. Laat me duidelijk zijn, die problemen liggen bij ons en helemaal niet bij de directies en de leerkrachten van deze scholen. Maar als bestuur moeten wij instaan voor de evaluatie van de directies en we merkten dat we zelf te weinig know how hebben om daar over te kunnen oordelen. In die optiek zijn we gesprekken begonnen met het GO! en al snel was daar een klik.”

Duidelijk plan

Dat er geen overleg geweest is met de scholen en de oudercomités is een keuze geweest van het bestuur. “Als bestuur hebben we ons goed geïnformeerd bij andere gemeentes die dezelfde overstap hebben gemaakt. We leerden daar ook uit dat het heel moeilijk is zulke keuzes te maken als je van in het begin iedere partner erbij betrekt. Dat hebben wij dus niet gedaan. Wij hebben ervoor gekozen om na de beslissing naar de partners te trekken met een heel duidelijk plan. Dat er nadien nog heel wat vragen zijn is heel normaal. Iedereen heeft coördinaten gekregen waar ze met hun, ook heel persoonlijke, vragen terecht kunnen”, zegt Joris.

Het protest van de oudercomités zal echter geen invloed hebben op de beslissing van de gemeente. Zowel Onincx als Haeck vraagt uitstel van de stemming, maar dat zal niet gebeuren. “Er is een politiek draagvlak bij de meerderheid en de stemming zal gewoon doorgaan op 28 mei”, besluit Schepen Joris.