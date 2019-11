Opgelet: tramlijnen 8 en 24 veranderen hun traject vanaf 8 december ADA

24 november 2019

Met de start van de Noorderlijn op zondag 8 december zullen twee tramlijnen 8 en 24 in Wommelgem veranderen. Tram 8 rijdt nog maar tot premetrostation Astrid. Tram 24 rijdt niet verder meer naar de Melkmarkt.

De belangrijkste verandering aan Tram 8 is dat die wordt ingekort. Nu vertrekt tram 8 aan de P+R Wommelgem en gaat via de Herentalsebaan en de metro onder Borgerhout naar het Centraal Station om via de Leien verder te rijden naar de Bolivarplaats en het Zuidstation. Vanaf zondag 8 december rijdt tram 8 nog maar tot premetrostation Astrid. In Astrid kan je overstappen op tram 10 die ook naar het Zuidstation rijdt over de Leien.

Tram 24 rijdt van Silsburg via de Herentalsebaan in Deurne en de Turnhoutsebaan in Borgerhout bovengronds naar het Centraal Station, de Rooseveltplaats en de Melkmarkt. Vanaf zondag 8 december behoudt deze lijn zijn reisweg tussen Silsburg en de Rooseveltplaats. Daarna rijdt deze tram echter niet meer naar de Melkmarkt, maar wel via de Italiëlei naar het Eilandje en het Havenhuis.