Ondanks massaal protest beslist bestuur voor een overheveling van gemeentelijk onderwijs naar het GO! Onderwijs

28 mei 2020

22u28 12 Wommelgem Wat te verwachten was, is ook gebeurd. De meerderheid stemde unaniem voor het GO! Onderwijs. Dat betekent dat scholen 't Laar en Het Oogappeltje vanaf volgend jaar deel zullen uitmaken van het GO! Onderwijs en dat ondanks een groot protest van de scholen, ouderraden en ouders. Zij overhandigden bij aanvang van de gemeenteraad nog een petitie met 1.898 stemmen tegen het plan.

Zo een 120-tal leerkrachten en personeelsleden van de twee scholen ‘t Laar en Het Oogappeltje en ouders van de leerlingen protesteerden bij aanvang van de gemeenteraad tegen het plan van het bestuur om de beide scholen vanaf volgend jaar onder de koepel van het GO! Onderwijs onder te brengen. Ze brachten spandoeken mee met niet mis te verstane boodschappen als “Geld is niet het enige wat telt!”, “Frank Gus, wordt eens wijs, behoudt 't gemeentelijk onderwijs” en “Onderwijs is geen bedrijf”.

Petitie

Ze overhandigden het bestuur ook een petitie met 1.898 handtekeningen tegen het plan van het bestuur. “We hebben de handtekeningen overgedragen aan gemeenteraadslid Bart Van Scharen en hij zou ze aan de burgemeester geven. Met deze petitie hopen we dat de beslissing alsnog uitgesteld kan worden zodat we dit plan eerst goed kunnen bekijken”, zegt Isabelle Haeck, voorzitter van de ouderraad van Het Oogappeltje.

Gezamenlijk front

Het protest kon rekenen op de steun van de oppositiepartijen Gemeentebelangen, GROEN en onafhankelijk raadslid Bart Van Scharen. Zij trokken als een gezamenlijk front richting gemeenteraad met als doel de meerderheid te overtuigen de overstap van het gemeentelijk onderwijs naar het GO! Onderwijs met minstens een jaar uit te stellen. “Wij stellen voor om de beslissing van de overdracht naar het GO! met één jaar uit te stellen en van deze periode gebruik te maken om samen met de directies, teams en ouders een draagvlak te zoeken en te bepalen wat pedagogisch het beste is voor onze kinderen. Dit zal ook resulteren in een gedragen beslissing die met kennis van zaken tot stand is gekomen”, klonk het in een gezamenlijk statement.

De oppositie richtte zich de raadsleden van de meerderheid. “Elk raadslid heeft het recht om zelf een keuze te maken. Dit overstijgt de standpunten van één partij. Dit gaat over een keuze voor of tegen dialoog met de burger. Wilt u meewerken aan beslissingen die opgedrongen worden of steunt u liever inspraak en participatie? U heeft een stem, uw eigen stem. Hopelijk gebruikt u die correct vanavond”, klonk het.

Unaniem

Maar het protest en de oproep van de oppositie heeft niet mogen zijn. De meerderheid stemde unaniem voor het plan en kreeg ook een extra stem van Vlaams Belanger Bert Peeters. Met 12 stemmen voor en 8 stemmen tegen zal het gemeentelijk onderwijs van Wommelgem vanaf volgend schooljaar deel uitmaken van het GO! Onderwijs.



