OCMW-diensten en gemeentelijke diensten vanaf 6 januari onder één dak ADA

24 december 2019

09u17 1 Wommelgem Vanaf 6 januari 2020 bevinden de gemeentelijke diensten en de OCMW-diensten zich in hetzelfde gebouw in de Handboogstraat 36. Aan het onthaal kan je terecht voor informatie, het maken van een afspraak, het kopen van zaken zoals vuilzakken en het inschrijven voor cursussen.

De gemeentelijke diensten en die van het OCMW onderbrengen onder één dak, moet het voor de burger gemakkelijker maken. De gemeente raadt aan om een afspraak te maken. Dat maakt het voor iedereen efficiënter werken. “Je moet niet of nauwelijks wachten als je langskomt. Je meldt je enkele minuten voor je afspraak aan bij het onthaal en wordt op het ingeplande uur naar het gesprekslokaal of loket geroepen”, klinkt het bij de gemeente. Maar ook de behandeltijd krimpt omdat de medewerkers weten waarvoor je langskomt.

Vanaf 6 januari is iedereen welkom in de Handboogstraat 36. In de Kaakstraat wordt er enkel nog achter de schermen gewerkt.