Nieuwe schoolgebouw Het Oogappeltje officieel ingehuldigd: “elk kind is oogappel” ADA

27 november 2019

11u43 0 Wommelgem De leerlingen van Het Oogappeltje kunnen trots zijn op hun nieuwe schoolgebouw. Dat werd officieel ingehuldigd na een kleine drie jaar werken. Er werden ook bomen aangeplant op de speelplaats. “Er werd bewust gekozen voor enkele appelbomen. In onze school is elk kind immers een oogappel van het schoolteam.”

Het nieuwe schoolgebouw van Het Oogappeltje is officieel ingehuldigd in het bijzijn van een delegatie van het schepencollege en de gemeenteraad, directeur John Moeskop en enkele leerkrachten, personeel van Lokaal Bestuur Wommelgem en het architectenbureau Rooilijn. Burgemeester Frank Gys hield eraan om gewezen schepen van onderwijs Marc Dierckx mee op dit bord te vermelden.

De werken verliepen in verschillende fasen. In september 2017 werden de luifel en de trappenhal afgebroken en in de plaats kwamen er 4 kleuterklassen met een brede polyvalente gang die dienst kan doen als extra binnenspeelruimte. Hierdoor kon er een scheiding ingevoerd worden tussen de lagere- en de kleuterschool. Op de eerste verdieping, die te bereiken is door middel van een aparte buitentrap, werden klassen gerenoveerd en bijgebouwd. Het geheel kreeg hier ook een brede polyvalente gang die kan gebruikt worden voor groepswerk.

In juli 2018 ging fase 2 van start. Het administratief gebouw aan de zijde van de Dasstraat maakte plaats voor een nieuw administratief gebouw met een polyvalente zaal, een keuken, een leraarskamer en burelen voor directie en secretariaat. De hoofdingang aan de zijde van de Dasstraat werd vergroot en doordat het nieuwe gebouw meer naar achteren werd gebouwd kon er vooraan een ‘ontmoetingsplein’ gecreëerd worden. Ook de bestaande turnzaal werd vergroot en voorzien van nieuwe kleedkamers.

Ten slotte werd in september van dit jaar de aanleg van de speelplaats beëindigd. De groene speelzone met kunstgras, het houten speeltoestel en de grote zandbak zijn een blikvanger op de nieuwe speelplaats. “Er werden ook bomen aangeplant. Er werd bewust gekozen voor enkele appelbomen. In onze school is elk kind immers een oogappel van het schoolteam”, aldus directeur John Moeskop.