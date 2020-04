Nieuwe rotonde Ternesselei vrijdagavond open voor alle verkeer ADA

23 april 2020

13u46 0 Wommelgem Goed nieuws, de nieuwe rotonde aan de Ternesselei, Nijverheidsstraat en Van Tichelenlei zal op vrijdagavond 24 april opengesteld worden voor alle verkeer. Alle werken zijn succesvol afgewerkt. Enkel de aanleg van het groen moet nog gebeuren maar die aanleg zal geen verkeershinder veroorzaken.

Buurtbewoners en passanten zullen opgelucht ademhalen. Na zware en ingrijpende werken is het nieuwe rondpunt aan de Ternesselei, Nijverheidsstraat en Van Tichelenlei volledig klaar. Vanaf vrijdagavond zal alle verkeer opnieuw kunnen passeren. Dat betekent ook dat alle omleidingen aangepast worden.

Zo wordt de omleiding voor de brug aan de Wijnegemsesteenweg aangepast en zal de brug van de Doornaardtstraat opnieuw opengesteld worden voor fietsers. Vrachtverkeer van meer dan 3,5 ton zal de brug niet langer mogen gebruiken. In de Ternesselei vanaf de kruising met de Terstraetenweg en aansluitend in de Dasstraat tot de kruising met de Echelveldstraat blijft éénrichtingsverkeer gelden, met rijrichting centrum.

De aangepaste omleiding voor de brug aan de Wijnegemsteenweg zal vanaf maandag 27 april aangeduid worden. De omleiding zal over de Uilenbaan naar de Ternesselei lopen, tot aan de nieuwe rotonde, draait af naar de Nijverheidsstraat en komt zo via de Koralenhoeve uit aan de zuidzijde van de brug, aan de Wijnegemsteenweg. In omgekeerde richting wordt via dezelfde straten een omleiding gevolgd.

Werken aan de Uilenbaan

In de Uilenbaan dienden al langer herstellingswerken aan het asfalt ter hoogte van Ternesse Golf te worden uitgevoerd. Om de hinder te beperken, worden de werken uitgevoerd op zaterdag 25 april. De Uilenbaan wordt van zaterdag tot zondagochtend afgesloten ter hoogte van de golfclub. Automobilisten en vrachtverkeer kunnen dan omrijden via de Doornaardstraat en Ternesselei.