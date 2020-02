Nieuw ontmoetingscentrum eind dit jaar klaar, gemeente start zoektocht naar uitbaters ADA

18 februari 2020

18u00 0 Wommelgem Nog enkele maanden geduld en dan heeft de Wommelgemse jeugd er een gloednieuw ontmoetingscentrum bij om de site van ‘t Brieleke. De uitbating zal gebeuren door de jongeren zelf. “Zij weten immers zelf het beste welke noden er in de gemeente zijn.”

Eind dit jaar, begin volgend jaar zal de gemeente Wommelgem er een gloednieuw Jeugd Ontmoetingscentrum (JOC) bij hebben. De uitbating van dat centrum zal in handen liggen van de jongeren zelf. De gemeente lanceert daarom een brainstormsessie met de Wommelgemse jeugd om een zicht te krijgen welke noden er zijn in de gemeente. “Het zou niet verstandig zijn van ons om de jongeren iets op te dringen waar ze helemaal geen nood aan hebben. Zij weten het best waar de noden in de gemeente liggen”, vertelt jeugdschepen Lise Poelemans (N-VA). “De gemeente organiseert en faciliteert, de rest is aan de jongeren.” Zelf hoopt Poelemans dat het nieuwe JOC een bruisende plek kan worden waar het gezellig vertoeven is en waar bovendien iedereen welkom is. Of je nu aangesloten bent bij een vereniging of niet.

Bij de bekendmaking van de plannen dat een nieuw JOC gebouwd zou worden, waren buurtbewoners bezorgd over mogelijke overlast. Maar volgens de schepen zijn er voldoende maatregelen genomen om die overlast tot het maximum te beperken. “Zo is er gewerkt met een sas als je binnen en buiten loopt, bevindt de koer zich achter glas en stopt de muziek met spelen als je ramen open zet. Er is dus voldoende rekening gehouden met de buurt om mogelijke geluidshinder tot een minimum te beperken.”