Motard in levensgevaar na crash in Wommelgem Sander Bral

13 juli 2020

23u41 6 Wommelgem Een bromfietser vecht voor zijn leven in het ziekenhuis na een zwaar accident op de Autolei in het Antwerpse Wommelgem. De motard kwam in botsing met een personenwagen en moest in kritieke toestand afgevoerd worden. De lokale politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.

Het ongeval deed zich maandagavond laat voor op de Autolei in Wommelgem ter hoogte van het kruispunt met de Volckaertslei. “De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk”, zegt Johan Wonnink van de lokale politiezone Minos. “Een personenwagen is er in aanraking gekomen met een moto. De bestuurder van de motorfiets kwam zwaar ten val en werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwetste zich niet. Op de motorfiets zat ook nog een passagier, die raakte lichtgewond.”

De Autolei was maandagavond een tijdlang volledig afgesloten terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden.