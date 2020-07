Motard (21) even kritiek na zware crash in Wommelgem Sander Bral

13 juli 2020

23u41 20 WOMMELGEM/SCHILDE Een motorrijder (21) moest in de nacht van maandag op dinsdag vechten voor zijn leven in het ziekenhuis na een zwaar ongeval op de Autolei in het Antwerpse Wommelgem. De jongeman botste op een personenwagen en werd in kritieke toestand afgevoerd. Dinsdagochtend stabiliseerde zijn toestand.

Het ongeval deed zich maandagavond laat voor op de Autolei in Wommelgem ter hoogte van het kruispunt met de Volckaertslei.

“Een 78-jarige automobiliste uit Deurne wilde vanaf de Autolei de Volckaertslei opdraaien wanneer de 21-jarige motorrijder rechtdoor over de Autolei reed, een voorrangsweg”, zegt Johan Wonnink van de lokale politiezone Minos. “De jongeman uit Schilde wilde nog uitwijken maar kon de aanrijding niet meer voorkomen, hij raakte zwaar ten val en werd in kritieke toestand afgevoerd. Zijn passagier, een 24-jarige vrouw uit Schilde, geraakte slechts lichtgewond. De vrouw achter het stuur van de wagen raakte niet gewond.”

De Autolei was maandagavond een tijdlang volledig afgesloten terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden. Dinsdagochtend bevestigde de politie dat het 21-jarige slachtoffer niet meer in levensgevaar was.