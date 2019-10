Mishandelde hond vindt nieuwe thuis: “Chivas is een pracht van een beest” David Acke

08 oktober 2019

15u06 1 Wommelgem De Engelse bullterriër Chivas kan weer op z'n twee oortjes slapen. Nadat de hond zwaar mishandeld werd door zijn nieuwe baasje en opnieuw door het dierenasiel werd opgevangen, heeft hij nu een nieuwe thuis gevonden bij Ian Van den Bonne (43) uit Lier. “Het gaat erg goed. Chivas heeft nog een weg af te leggen maar hij beseft stilaan dat wij geen bedreiging voor hem vormen.”

Heel wat mensen konden hun ogen niet geloven toen op sociale media een filmpje circuleerde van een man die zijn hond zwaar mishandelde. Chivas, een Engelse bullterriër, werd meerdere malen in de ribben geschopt en met zijn kop op de grond geduwd. Het dierenasiel in Wommelgem kwam meteen tussenbeide en nam de hond opnieuw in beslag. Sindsdien verbleef hij in het asiel om tot rust te komen.

Maar Chivas is onlangs opnieuw geadopteerd en verblijft nu bij Ian in Lier. Een man die al twee van die honden heeft en een groot liefhebber is van het ras. “Chivas doet het ongelofelijk goed. Je merkt dat hij angstig is en dat hij een verleden met zich meedraagt maar elke dag zet hij een stap in de goede richting. Hij beseft steeds meer dat wij geen bedreiging voor hem vormen en dat wij hem met veel liefde behandelen”, vertelt Ian die zijn oog al langer op Chivas had laten vallen. “Het is een pracht van een dier. Liefhebbers van het ras zien dat meteen. Ik wilde hem al langer adopteren maar omdat er zoveel interesse was, lukte het niet.” (lees verder onder foto)

Net als vele anderen zag ook Ian het filmpje van de mishandeling. “Mijn maag keerde om en ik ben meteen naar de politie gestapt. Sommige mensen zullen het nooit leren. Toen ik vernam dat Chivas opnieuw in het asiel zat, ben ik regelmatig langs geweest. Zo kon Chivas mij rustig leren kennen. Ik nam zelfs mijn twee andere honden mee zodat ook zij aan elkaar konden wennen. Dat ging prima.”

Sinds twee weken woont Chivas nu in Lier. “Via Facebook heb ik de mensen in Lier op de hoogte gebracht van de situatie van Chivas en hen gevraagd hem nog niet te aaien. Dat waarderen de mensen en ik kreeg daar heel veel positieve feedback op. Hij heeft het hier enorm naar zijn zin. Kijk, honden leven niet in het verleden. Zij kijken dag per dag en uiteindelijk zal Chivas ook gewoon die hond worden die graag speelt en wandelt. Dat vergt tijd en daar was ik mij ook volledig van bewust.”

Pluim voor asiel

Ian vindt ook dat de mensen van het dierenasiel in Wommelgem een dikke pluim verdienen. “Zij werken dag en nacht om deze dieren een thuis te geven. Het is erg jammer dat sommige mensen misbruik maken van hun vertrouwen en dat sommige dieren of mishandeld worden of na enkele dagen worden teruggebracht. Het verhaal van Chivas is maar één verhaal van de zovele. Helaas zijn er nog heel veel Chivassen en zullen er altijd bijkomen.”