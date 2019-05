Met de fiets door China. Fietsersbond organiseert lezing met avonturier Dirk Huyghe ADA

27 mei 2019

Onlangs richtte de Fietsersbond ook een afdeling op in Wommelgem. De organisatie wil alle mogelijke initiatieven rond fietsen ondersteunen en ook regelmatig info-momenten inrichten over veiligheid, inspraak bij aanleg van fietspaden of gewoon boeiende fietsverhalen. In dat kader organiseert de Fietsersbond op dinsdag 28 mei een lezing van Dirk Huyghe. Hij maakte al heel wat mee op zijn fiets en komt vertellen over zijn avontuurlijke fietstrektochten. Dirks voorkeur gaat uit naar ruwe, natuurlijke en verlaten gebieden waar hij de fysieke uitdaging niet uit de weg gaat. Tegelijkertijd houdt hij van fotografie, de natuur maar zeker ook de mens. Al die aspecten komen ruim aan bod in zijn fotoreportage met bijpassende achtergrondmuziek. Vorig jaar deed hij ook mee aan de Sun Trip, een internationale race voor fietsers die gedeeltelijk aangedreven worden op zonne-energie. Over zijn ervaringen maakte hij een docufilm. Het evenement gaat door in de polyvalente zaal bibliotheek om 19.30 uur.