Man zet cannabisplantage op na rugklachten van echtgenote Patrick Lefelon

02 april 2020

23u01 0 Wommelgem Een koppel uit Wommelgem is veroordeeld voor het opzetten van een cannabisplantage. Dat zou hen in enkele jaren tijd zo’n 35.000 euro winst hebben opgeleverd. Zij waren klein begonnen toen de vrouw rugklachten kreeg.

De politie was de cannabisplantage op het spoor gekomen na een tip. In de woning was een plantage met een 100-tal planten, in de garage werden de geknipte bladeren te drogen gelegd. Zowel de woning als de garage waren uitgerust met camera’s en stil alarm

Michel D.B. bekende dat hij was begonnen met een klein kweeksetje voor cannabis toen zijn vrouw Heidi M. in eind 2016 rugklachten had gekregen. De zelfgekweekte cannabis moest dienen als pijnstiller.

Later werd dat setje uitgebreid met een grotere kweektent en tweedehands materiaal uit Nederland. De man bouwde zijn plantage verder uit. Hij was zelf van beroep elektricien. Zijn vrouw die leerkracht was aan een middelbare school in Antwerpen, hielp enkel bij het knippen van de cannabis. He koppel beweerde 4 oogsten gehad te hebben in 2017 en 4 in 2018. Alle oogsten waren gedeeltelijk gelukt.

Volgens de rechtbank leverde dat een winst van van 38.200 euro op. Dat bedrag wordt verbeurdverklaard. Echtgenoot Michel D.B. wordt veroordeeld tot een werkstraf van 100 euro, zijn echgenote wordt schuldig verklaard maar krijgt geen straf opgelegd.