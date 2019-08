Man mishandelt geadopteerde hond onder mom van opvoeding, asiel haalt dier meteen weg David Acke ttr

30 augustus 2019

12u35 792 Wommelgem Op sociale media circuleert een filmpje waarop te zien is hoe de Engelse Bullterrier Chivas zwaar aangepakt wordt door zijn nieuwe baasje. P.N. plaatste het filmpje zelf online en is zich van geen kwaad bewust. Volgens hem is dit de manier waarop je dergelijke honden laat luisteren. Maar daar was het Het Blauwe Kruis van België, het dierenasiel in Wommelgem waar Chivas verbleef, het niet mee eens. Zij haalden de hond meteen terug.

Op het filmpje is te zien hoe P.N. de hond Chivas meerdere malen in de ribben trapt, hem tikken tegen zijn kop geeft en de hond in een vloeiende beweging op de rug gooit om hem vervolgens meerdere malen zijn kop tegen de grond te stoten. De man was zich duidelijk van geen kwaad bewust. Zijn vriendin, die alles filmde, moedigde P.N. zelfs aan nog harder te roepen. Overtuigd van zijn opvoedingstechnieken, plaatste de man het filmpje op Facebook.

Zo kwam het ook onder ogen van het Blauwe Kruis van België, het dierenasiel in Wommelgem waar Chivas verbleef. “Het spreekt voor zich dat wij in shock waren toen we die beelden zagen”, vertelt verantwoordelijke Elke. “We hebben meteen gehandeld en zijn Chivas daar gaan weghalen. Het is duidelijk dat dit niet de bedoeling is als wij een hond ter adoptie meegeven aan mensen.” Volgens Elke, die zelf niet mee de hond terug is gaan halen, reageerde P.N. erg gelaten en was hij mogelijk onder invloed van drank. “Maar schuldbesef had hij nog steeds niet.”

Chivas is ondertussen geplaatst bij een pleeggezin en zal daar de komende dagen verblijven. Als alles goed gaat, zal de nieuwe familie hem adopteren. “Deze mensen wilden Chivas ook graag adopteren maar waren net te laat. Toen ze het verhaal vernamen hebben ze geen seconde getwijfeld en hem opgevangen. De eerste berichten zijn positief en het ziet ernaar uit dat alles goed zal komen”, vertelt Elke opgelucht. Volgens haar zijn honden heel veerkrachtig en hoeft deze gebeurtenis niet traumatisch te zijn voor Chivas.

Petitie voor zwarte lijst

Ondertussen is Leen van den Broeck, hondenliefhebster, een petitie gestart en ijvert ze voor een zwarte lijst zodat dergelijke mensen nergens nog een dier kunnen adopteren. “Gelukkig plaatste deze persoon het filmpje online zodat er kon ingegrepen worden maar niets belet die man om morgen in een ander asiel een andere hond te adopteren en zijn praktijken opnieuw toe te passen.” Dankzij die zwarte lijst zouden alles asielen in Vlaanderen op de hoogte kunnen zijn van de achtergrond van die personen. Maar daar wringt meteen het schoentje. “De wet op de privacy laat dat momenteel niet toe en dus ligt de bal in het kamp van minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts. “Zodra we voldoende handtekeningen hebben verzameld, willen we die overhandigen aan het kabinet van de minister”, aldus Leen.

Volgens Elke van het asiel in Wommelgem zou zo een zwarte lijst een oplossing kunnen zijn. Want het is natuurlijk heel moeilijk te achterhalen wat de bedoelingen zijn van mensen met hun dieren. “Deze man was heel blij met Chivas. Hij had tranen in zijn ogen toen hij hem mee naar huis mocht nemen en ook op Facebook verheugde hij zich naar de komst van zijn nieuw familielid. Dat hij zou slaan en trappen hadden wij helemaal niet zien aankomen.

In een korte reactie reageert minster Ben Weyts op het filmpje en op de vraag voor het maken van een zwarte lijst.. “Het filmpje toont duidelijk dat deze man niet geschikt is om zorg te dragen voor een levend wezen. Het is quasi ondoenbaar om van overheidswege een lijst aan te leggen, maar elk asiel heeft het recht om een adoptie te weigeren en om onderling informatie uit te wisselen over kandidaten die een gevaar vormen voor het welzijn van dieren.”

Opvoeding

Hoe een hond opgevoed moet worden, is een thema waarover vaak wordt gediscussieerd. “De theorie achter het gebruik van dergelijke fysieke agressie en extreem dominante handelingen zijn zowel onethisch als achterhaald”, zegt dierenarts Joshua Dutré. “In de handen van een leek zijn ze des te meer heel gevaarlijk. Ze zijn gebaseerd op het idee dat een hond een wolf is en dat een wolf in de natuur altijd probeert alle andere leden van zijn roedel te domineren. En dat je daarom als baasje moet zorgen dat jij je hond altijd ‘op zijn plaats zet’ en dat jij de ‘alfa-hond’ in het gezin bent. Dit klopt niet. Hoewel dominantie in sommige situaties wel voorkomt bij wolven, zijn de meeste wolvenroedels een uitgebreid ‘familiegroepje’ waarin de leden overwegend op een vriendschappelijke manier met elkaar omgaan. Agressie wordt voornamelijk gebruikt naar leden van andere roedels”.

“Naast fysiek gevaarlijk voor de hond (mogelijkheid op inwendige schade van de stampen, sterfte door opwinding en ademtekort), is het ook nadelig voor de mentale gezondheid van de hond (minder vertrouwen in eigenaar, agressief gedrag ten gevolge van angst en nervositeit) en voor het baasje en andere mensen als de hond agressie gebruikt omdat hij bang is van mensen. Het gebruik van pijn zorgt ook dat een hond net minder snel leert luisteren naar zijn baasje. Daarom kan ik er als als dierenarts niet achter staan en enkel in extreme gevallen zou dit mogen gebruikt worden door professionals die honderd procent zeker weten wat ze doen. Uiteraard heeft een hond ook opvoeding en regels nodig, maar die kan je op heel andere manieren aanbrengen”, gaat Dutré verder.

“Het feit dat deze hond uit een asiel komt, verandert daar niets aan. De hond moet de tijd krijgen om te wennen aan zijn nieuwe gezin en zijn karakter te ontplooien. Als er zich dan gedragsproblemen voordoen, moeten deze door een professionele gedragstherapeut opgelost worden met trainingsmethoden die passen binnen de nieuwste inzichten over het opvoeden en trainen van honden”, klinkt het.