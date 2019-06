Lokaal bestuur Wommelgem stelt nieuwe logo voor ADA

26 juni 2019

16u32 2 Wommelgem Het Lokaal Bestuur Wommelgem heeft een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Na de integratie van het gemeentebestuur met het OCMW was er nood aan een herkenbare, gemeenschappelijke stijl.

Net zoals het oude logo bestaat ook het nieuwe uit plectrums. Door de kanteling van de plectrums wordt beweging gesuggereerd, wat de slagzin ‘Dorp in beweging’ visueel ondersteunt. Dankzij de witte lijnen zijn de plectrums met elkaar verbonden en versterken ze elkaar. “Deze waarden van verbinding, samenwerking en nabijheid typeren Wommelgem; onze gemeente slaat de verbinding tussen stad en platteland, tussen wonen en werken, tussen landbouw en middenstand, tussen het centrum en het Laar”, klinkt het bij de gemeente Wommelgem.

Tijdens Wommelgem Bruist op zaterdag 29 juni wordt het startschot gegeven van de fotowedstrijd rond het logo. Aan de kindertent voor de ingang van het gemeentehuis worden 250 bellenblaaspotjes uitgedeeld met het nieuwe logo op. Dit potje kan meteen gebruikt worden voor de fotowedstrijd rond het logo.

Het concept van de wedstrijd is dat wanneer Wommelgemnaren het logo ergens spotten, ze een originele foto nemen van zichzelf, hun huisdier of hun kind(eren) samen met het logo. Deze foto kunnen ze vanaf 1 juli tot en met 31 augustus mailen naar informatiedienst@wommelgem.be. Op maandag 2 september worden alle foto’s op de gemeentelijke Facebookpagina geplaatst. De foto die op maandag 9 september de meeste likes kreeg, wint een luxe-ontbijt voor vijf personen in gemeentelijk sportcentrum Brieleke.