Lijn-chauffeur knalt tegen verkeersremmer: bus getakeld Sander Bral

25 februari 2020

11u19 0 Wommelgem Op de Uilenbaan in Wommelgem is maandag een bus van vervoersmaatschappij De Lijn tegen een verkeersremmer geknald. De bus raakte ernstig beschadigd en moest getakeld worden, de chauffeur kwetste zich niet. Er zaten op het ogenblik van het ongeval geen passagiers op de bus.

Het is niet duidelijk waarom de buschauffeur frontaal tegen de betonnen verkeersremmer reed. Op de bestuurder na was de bus leeg op het moment van het ongeval, dus reizigers raakten niet gekwetst. Ook de chauffeur zelf hield niks over aan het ongeval.

De bus raakte aan de voorzijde ernstig beschadigd en moest getakeld worden. De Lijn en de politie onderzoeken wat er is misgelopen.