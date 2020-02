Kunza (23) is een van de nieuwe verleidsters in Temptation Island: “Meisjes, open jullie ogen: jongens zijn niet te vertrouwen’” David Acke

28 februari 2020

11u57 0 Wommelgem Gisteren was ze nog een nobele onbekende, maar vanaf nu gaat Kunza (23) door het leven als een van de verleidsters uit het nieuwe seizoen van Temptation Island. Een vraag die heel wat mensen zich stellen is natuurlijk “waarom”? Het antwoord is blijkbaar eenvoudiger dan we zouden denken: “Omdat het gewoon een ongelofelijke ervaring is.”

Kunza verhuisde onlangs van Wommelgem naar Geel. Daar woont ze met haar mama en diens vriend. Haar studie orthopedagogie aan de hogeschool in Geel zei ze onlangs vaarwel voor een job als verkoopster in winkelketen H&M. Het zijn maar enkele veranderingen in het leven van de 23-jarige jongedame. Maar de grootste verandering is misschien wel dat ze binnen enkele weken als BV door het leven zal gaan als één van de verleidsters van Temptation Island.

Hoe komt een 23-jarige vrouw op een eiland in Thailand terecht?

“In de zomer van 2019 kreeg ik een berichtje van het productieteam van Temptation Island. Ze vroegen of ik eventueel geïnteresseerd zou zijn om deel te nemen. Ik heb niet meteen geantwoord omdat ik twijfelde. Ik sprak erover met mijn vriendinnen en mijn mama. Mijn mama had het programma eigenlijk nog nooit gezien maar omdat ik wel een trouwe kijker ben, kon ik het haar uitleggen. Uiteindelijk zei iedereen dat ik dat gewoon moest doen. “Pak die kans, je hebt niets te verliezen”, zei mijn mama. Ze had ook alle vertrouwen in mij omdat ze weet dat ik geen domme dingen zou doen.”

Ook voor ‘Love Island’ en ‘Ex on the beach’ werd ik gevraagd. ‘Ex on the beach’ is helemaal niks voor mij. Dat is te veel drama. Ik ben eerder een rustig type dat niet graag ruzie maakt. Kunza

Was je verrast dat je plots die vraag kreeg om mee te doen?

“Niet echt. Ik had twee jaar geleden die vraag al eens gekregen maar toen paste ik. Ook voor ‘Love Island’ en ‘Ex on the beach’ werd ik gevraagd. ‘Ex on the beach’ is helemaal niks voor mij. Dat is te veel drama. Ik ben eerder een rustig type dat niet graag ruzie maakt. En in dat programma durft het er wel eens hard aan toegaan. En toen ze me vroegen voor ‘Love Island’ zat ik nog in een relatie.”

Die relatie is nu over. Je gaf aan dat je een aantal keer bedrogen bent en dat je nu wraak wil nemen door deel te nemen aan Temptation Island.

“Neen dat klopt niet. Ik wil geen wraak nemen omdat ik bedrogen ben. Ik wil meisjes van mijn generatie hun ogen openen door te tonen dat jongens niet te vertrouwen zijn. Dat is helemaal iets anders. Ik zie zelf in mijn omgeving hoeveel meisjes bedrogen worden door hun vriend. De berichten die ik krijg van jongens die iets met me willen terwijl ik wéét dat die een lief hebben zijn niet bij te houden.”

En nu ga jij die rol op jou nemen en zelf koppels uit elkaar halen?

“Zo zie ik dat niet. Het is maar aan die jongen om er niet op in te gaan en te tonen dat hij zijn vriendin trouw kan en wil blijven. Als er iets misloopt, is dat volledig de verantwoordelijk van de jongen en niet de mijne.”

De berichten die ik krijg van jongens die iets met me willen terwijl ik wéét dat die een lief hebben, zijn niet bij te houden Kunza

Welke Kunza gaan de kijkers te zien krijgen?

“De echte Kunza. Ik heb me niet anders gedragen dan ik ben. Van nature ben ik een vrij timide en rustig persoon. In een groep kijk ik altijd eerst wat de kat uit de boom en zal ik met niet meteen op de voorgrond profileren. Dat klinkt niet meteen als een ideale verleidster maar de productie van het programma stelde me gerust. Ze zeiden dat ze ook zulke meisjes zoeken omdat er ook jongens zijn die daar op vallen. Het contact met het productieteam verliep overigens erg goed en dat is meteen ook de reden waarom ik uiteindelijk toestemde om mee te doen.”

Zou je het anderen aanraden om deel te nemen?

“Zeker en vast. Ik heb heel veel leuke mensen leren kennen op die twee weken tijd. De groep hing heel sterk aan elkaar en dat zorgde ervoor dat je je elke dag kon amuseren. Uiteindelijk kies je zelf hoe mensen jou zien op tv. Er wordt wel eens gezegd dat er heel veel in scène gezet wordt maar dat is echt niet zo. Ik vind het jammer dat mensen dat zeggen. Alles wat er is gebeurd en wat de mensen te zien krijgen, is de realiteit. Ik heb dus absoluut geen spijt dat ik heb deelgenomen.”