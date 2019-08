Koppel start muziekbeleving voor kinderen met beperking ADA

10 augustus 2019

Indyami Project Klankbeleving voor Specials, zo heet het nieuwe project van Carmen Van Pul en haar man John Van Der Heijden uit Wommelgem. Vanuit hun fascinatie voor de indianencultuur en hun muziek ontdekten ze dat die klanken een therapeutische werking heeft op hun zoontje die een beperking heeft. Vanaf 21 september zullen ze daarom om de twee maanden speciale sessies organiseren waarbij ook andere kinderen met een beperking kunnen genieten van de klanken.

“De bedoeling is dat wel een hele dag inrichten voor kinderen met een motorische of mentale beperking. Later willen we ook kinderen met autisme welkom heten bij ons project”, vertelt Carmen. Het gezin trekt vaak naar het zorghotel in De Panne met hun zoontje Dyami en het was daar dat Carmen en John hun instrumenten bovenhaalden en begonnen te spelen. “We merkten dat de kinderen heel positief reageerden om de zachte klanken van bijvoorbeeld een didgeridoo. Zo was er een kindje dat last had van spasmes en gedurende de hele sessie ontspande het kindje zich zo dat ook de spasmes wegbleven. Andere kinderen krijgen dan weer meer energie. Zo kwamen we tot het besef dat we heel wat kindjes kunnen helpen”, gaat Carmen verder.

Voor alle duidelijkheid, het Indyami Project Klankbeleving voor Specials is geen muziekkamp. “Wij kunnen geen notenlezen en maken ook geen muziek. Het gaat puur om de klanken en de interactie van de kinderen. Als we merken dat de kinderen het aangenaam vinden, dan maakt het op zich niet veel uit welke klanken je produceert”, aldus Carmen.

De startdag van het nieuwe project gaat door op 21 september in de Speelhoeve in Vremde. Er is plaats voor twintig gezinnen. Wie meer informatie wil kan terecht op de website www.walkinbalance.be.