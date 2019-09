Kleine Bloemenstoet kleurt Wommelgem maar wagenmakers vinden steeds moeilijker ADA

15 september 2019

13u38 1 Wommelgem De straten van Wommelgem waren zondag net iets kleurrijker dan anders. Voor de 58ste keer in evenveel jaar reed de Kleine Bloemenstoet uit. Een traditie die steeds moeilijker in stand te houden is.

Zoals dat gaat met tradities is het voor vele mensen een halszaak om die traditie elk jaar verder te zetten. Zo is dat ook het geval voor de Kleine Bloemenstoet in Wommelgem. Als sinds 1953 rijdt de kleurrijke stoet met vele bloemenwagens uit in de gemeente.

Ook dit jaar was dat het geval. Zondag kleurden verschillende kleine, en iets grotere, bloemenwagens de straten van Wommelgem. Ook de plaatselijke rusthuisbewoners droegen hun steentje bij. Toch wijst voorzitter van Vriendenkring Kleine Bloemenstoet Wommelgem, het comité dat de Kleine Bloemenstoet organiseert op een pijnpunt. “Elk jaar wordt het steeds moeilijker om mensen te vinden die een wagentje willen maken. Wij zorgen nochtans voor veel zaken. Zo leveren wij een ondertel, geven wij cursussen hoe je bloemen met steken en we leveren het piepschuim.”

Een groot contrast met de Vriendenkring Kleine Bloemenstoet Wommelgem. Zij vinden steeds meer jonge mensen die zich willen aansluiten om de Kleine Bloemenstoet te helpen organiseren.