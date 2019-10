Kattenopvangcentra vragen dringend overleg met minister: “we zitten op ons tandvlees” David Acke

09 oktober 2019

13u16 0 Wommelgem Kattenopvangcentra zitten met de handen in het haar. Te veel katten, te weinig middelen. Sommigen moeten noodgedwongen nieuwe katten weigeren en dat terwijl het kattenplan volgens minister voor Dierenwelzijn werkt. “De minister zou beter eens met ons komen praten en zich door ons laten adviseren”, klinkt het bij de vzw’s die katten opvangen.

Verschillende vrijwilligers van kattenopvangcentra verslikten zich toch even in hun koffie toen ze minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts hoorden verkondigen dat het probleem rond zwerfkatten de goede kant uitgaat. “Zever, wij zitten op ons tandvlees”, vertelt Christel Kooyman van Zwerkat Wommelgem vzw. “Dit jaar vingen we al 210 katten op terwijl dat er in 2018 nog maar 70 waren. En het jaar is nog niet eens voorbij. Het is een horrorjaar”, aldus Christel.

420 tegenover 342 in 2018

En deze vzw in Wommelgem is niet de enige. Ook bij Catittude vzw in Leefdaal trekken ze aan de alarmbel. Dit jaar vingen zij al 420 katten op tegenover 342 in heel 2018. Het is zo erg dat zij besloten een maand te bezinnen en geen nieuwe melding meer aan te nemen. “We hebben gewoon geen plaats meer en financiële middelen om een groter pand te nemen, hebben we niet”, klinkt het daar.

Oorzaak? Volgens Christel heeft de warme zomer er wel iets mee te maken. “Door het warme weer zijn er extra nestjes en dus meer katten. We hopen dat het volgend jaar beter wordt, maar ik hou mijn hart vast.” Maar ook minister Ben Weyts krijgt de wind van voren. “Enkele weken geleden pronkt hij nog met nieuwe opvanghokken voor wilde katten in de natuur zodat ze er kunnen schuilen. Topidee maar die hokken kosten tussen de drie- en vierhonderd euro. Dat kon een stuk goedkoper. Geef het overige geld dan aan vzw’s zodat wij op zijn minst ons werk kunnen doen.”

Weigeren

Nu moet Christel tegen haar zin veel katjes weigeren. “Mijn huis zit bomvol. Tot in de slaapkamer van mijn kinderen toe. Het is tegen onze natuur in om katjes te weigeren maar momenteel is er geen andere oplossing.” Volgens haar moet er dringend overleg komen tussen de verschillende vzw’s en de minister want tot op heden is dat er nog nooit geweest.” Terwijl de minister eind augustus nog verkondigde dat hij “de steden en gemeenten nodig heeft als bondgenoten in de Vlaamse strijd voor meer dierenwelzijn. Samen kunnen we heel wat vermijdbaar dierenleed ook effectief vermijden”.

“Vijftig vzw’s hebben eens een openbrief naar de minister gestuurd maar daar hebben we nooit reactie op gekregen. Ik weet niet door wie hij zich laat adviseren voor deze problematiek maar de minister zou beter eens naar ons luisteren in plaats ons op te zadelen met overbodige verplichtingen als katten inenten tegen kattenleukemie, een ziekte die nog amper voorkomt”, voegt Vanessa Maes van Cattitude toe.

Zonde vindt iedereen het met een warm hart voor katten en dieren in het algemeen. “Wij doen ons werk met hart en ziel, vaak na onze werkuren. Maar het is te veel geworden. Mentaal wordt het heel zwaar om al die schrijnende gevallen te zien. Er moet dringend hulp komen van bovenaf want alleen redden we het niet meer”, besluiten de dames.