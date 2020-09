Jongeren spelen eindronde Belgian Junior Circuit op TC Forest Hills in Wommelgem Werner Thys

08 september 2020

15u34 1 Wommelgem Gedurende drie dagen (woensdag, zaterdag en zondag) bekampen de beste Belgische jongeren op TC Forest Hills in Wommelgem elkaar in de eindronde van het Belgian Junior Circuit . Tien reeksen staan er op de affiche: jongens en meisjes tot 15, 13, 11, 10 en 9 jaar. Het toernooi wordt helemaal coronaproof georganiseerd. De wedstrijden kunnen via livestream bekeken worden.

Rond deze tijd van het jaar wordt TC Forest Hills normaal omgetoverd tot een heus evenementendorp in het kader van het ‘Feest van de Jeugd’. In de huidige omstandigheden is het uiteraard onmogelijk om een evenement van die omvang te organiseren. Wel op de affiche: de eindronde van het Belgian Junior Circuit met de allerbeste nationale jongeren.

“Er werden tussen januari en augustus enkele toernooien om het Belgian Junior Circuit georganiseerd en het zijn per reeks de acht spelers met de beste resultaten die nu aan de eindronde mogen deelnemen”, zegt Tom Devries, de kersverse sportief directeur van Tennis Vlaanderen. “Samen met Thierry Van Cleemput van AFT (de Waalse tegenhanger van Tennis Vlaanderen) kwamen we er snel uit dat er geen wildcards moesten uitgedeeld worden. De acht beste spelers/speelsters verdienen deze selectie.”

In de reeks tot 15 jaar, de ‘oudste categorie’, ontbreken wel enkele topbeloften zoals Sofia Costoulas, Alexander Blockx en Gilles-Arnaud Bailly, maar over het algemeen kunnen we stellen dat deze eindronde de waarde van een Belgisch jeugdkampioenschap heeft. Een wedstrijd Vlaanderen-Wallonië wil Devries van deze eindronde alleszins niet maken.

“Het feit dat de beste Belgische jongeren het tegen elkaar opnemen is veruit het belangrijkste”, aldus Devries. “De jongeren kunnen veel leren van wedstrijden tegen Belgische leeftijdsgenoten van hetzelfde niveau. Dat is een totaal ander gegeven dan op het Tennis Europe-circuit een match tegen pakweg een Rus spelen. Met dit soort druk moeten onze beloften ook leren omgaan.”

Wedstrijden te volgen via livestream

Ook tijdens dit toernooi staat de gezondheid van de speler voorop. “Deze eindronde wordt helemaal coronaproof afgewerkt”, aldus Devries. “Per speler worden er twee personen toegelaten: meestal een coach en een ouder. De wedstrijden vallen te volgen via livestream op de website van Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be). En een nieuwigheid: tijdens de volledige wedstrijd mag de speler gecoacht worden door zijn gediplomeerde privé-coach. Tenslotte vormen de belofte en zijn coach een team.”

De deelnemers in de reeks tot 15 jaar die aangesloten zijn bij Vlaamse clubs: Nyo Van Dyck (Gym, Schoten), Robin De Groote (De Koddaert, Torhout) en Sebastien Cauhape (Racso, Destelbergen) bij de jongens en Amelia Waligora (Maaseik), Mette Steegmans (Tennisdel Genk), Indira Lepage (Kortemark), Aypril Dhelft (Kortemark) en Flo Helsen (Tessenderlo) bij de meisjes.