Jeugdbewegingen laten kerstbomen knetteren aan Fort 2 Ben Conaerts

26 januari 2020

15u04 0 Wommelgem Scouting Wommelgem en Chiro Woka lieten zaterdagavond weer de kerstbomen knetteren tijdens hun jaarlijkse kerstboomverbranding in de schaduw van Fort 2. Een paar honderd mensen kwamen naar het evenement afgezakt om een glaasje te drinken, een hapje te eten en zich aan het vuur op te warmen.

De jeugdbewegingen kunnen dus terugblikken op een erg geslaagde vierde editie van hun kerstboomverbranding. “Het was weer een gezellig evenement, de ideale manier om de feestdagen af te sluiten”, zegt Tycho Peetermans van Chiro Woka. De kritiek dat de brandende bomen heel wat fijn stof de lucht in blazen en het evenement dus weinig milieuvriendelijk is, heeft al heel wat gemeenten doen beslissen om kerstboomverbrandingen af te schaffen. “Ook wij zijn op dit moment nog niet zeker of de kerstboomverbranding volgend jaar zal doorgaan. Dat zal afhangen van de vraag van de gemeente.”