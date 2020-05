Inschrijvingen Wommelgemse scholen kan vanaf 18 mei ADA

05 mei 2020

09u59 0 Wommelgem Wie zijn kind wil inschrijven in één van de vier Wommelgemse scholen zal door het coronavirus enkel kennis kunnen maken via de website van de school of telefonisch contact. Voor inschrijvingen moet je wel naar de school gaan op afspraak.

Omdat de Wommelgemse scholen het belangrijk vinden dat zowel ouders als de kinderen zich goed voelen in de school van hun keuze, worden inschrijvingen niet online gedaan maar wel ter plaatse. Om die manier weet je immers het best of je je goed voelt bij de school.

Door het coronavirus loopt deze procedure wel net iets anders dan andere jaren. Voor een inschrijving in de school van je keuze is het noodzakelijk om telefonisch een afspraak te maken. Je kan bellen vanaf 18 mei om 9 uur. De afspraak zelf gaat door in de school op een overeengekomen tijdstip.

Inschrijven van nieuwe kleuters en leerlingen lagere school, kan vanaf geboortejaar 2018 en vroeger.