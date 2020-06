Inheemse bomen te koop: ‘1.000 bomen’-actie gaat van start emz

18 juni 2020

14u42 0 Wommelgem Met de ‘1.000 bomen’-actie gaat de gezamenlijke aankoop van bomen donderdag van start. Dit jaar neemt Regionaal Landschap de Voorkempen het Regionaal Landschap Rivierenland en IGEAN als partners onder de arm. Burgers kunnen kiezen vijf inheemse solitaire boomsoorten en vijf streekeigen hoogstamfruitbomen. “De actie past in onze missie om samen met onze gemeenten de CO2-uitstoot te verlagen”, aldus Rik Frans, die de raad van bestuur bij IGEAN voorzit.

In 2019 lanceerde Regionaal Landschap de Voorkempen de eerste samenaankoop bomen. Dat was voor iedereen die zijn tuin wilde vergroenen. “De verkoop liep als een trein”, zegt Ines Van Limbergen, coördinator van Regionaal Landschap de Voorkempen. Ook in 2020 vindt er een ‘1.000 bomen’-actie plaats. “We willen de mensen aansporen om zelf bomen te planten. Elke tuin, klein of groot, kan een verschil maken voor natuur en klimaat”, klinkt het.

In het aanbod zitten de vijf inheemse solitaire boomsoorten beuk, tamme kastanje, winterlinde, zomereik en zwarte els voor dertig euro per stuk. Die soorten vragen een grote tuin. Wie dat niet heeft, kan een fruitboom planten. Hun bloesems helpen solitaire bijen en honingbijen. De hoogstamfruitbomen appel, kers, perzik, peer en pruim kosten vijfentwintig euro per stuk. Bij die prijzen zijn een steunpaal van anderhalve meter en een boomband inbegrepen. Het aanbod is een aanvulling op de behaagactie van Natuurpunt, die op de dag van het afhaalmoment van de ‘1000 bomen’-actie plaatsvindt.

Vijf afhaalpunten

Door de medewerking van IGEAN en Regionaal Landschap Rivierenland kan het aantal afhaalpunten verhoogd worden van drie naar vijf. Daardoor kunnen de initiatiefnemers het aantal beschikbare bomen optrekken, want dat beperkt zich per locatie tot vijfhonderd bomen. “We kunnen mensen meer motiveren om dit najaar één of meerdere bomen te planten”, aldus Van Limbergen. De boomspecialisten gaan langs bij lokale kwekers voor de screening. Daarbij wordt een hoogte tussen de tweeënhalve en drie meter gegarandeerd. “Zulke bomen bieden het meeste voordelen op vlak van klimaat, ecosysteemdiensten en biodiversiteit”, aldus Katrien Cuypers, medewerker Natuur en Landschap van Regionaal Landschap Rivierenland.

Bomen bestellen kan vanaf donderdag 18 juni tot woensdag 30 september via www.rldevoorkempen.be/1000 bomen. De bomen afhalen gebeurt op zaterdag 28 november van half 10 tot half 1 in Brecht aan de Site Noord van IGEAN (Oostmalsebaan 72), in Brasschaat op de Site Coppens van IGEAN (Ruiterijschool 2), in Wommelgem op de site van de IGEAN-kantoren (Doornaardstraat 60), in Edegem op de Site Zuid van IGEAN (Doornstraat 145) en in Hemiksem op de parking van Depot Deluxe (Nijverheidsstraat 27).