IJssalon Paula schept zondag laatste ijsjes David Acke

26 september 2019

16u28 1 Wommelgem IJssalon Paula schept weldra het laatste bolletje want na 70 jaar sluit de zaak zondag de deuren. Uitbaters Walter Wens en Chris Weyers gaan met pensioen en opvolging is er niet meer. “Het harde werk gaan we niet missen maar onze klanten niet meer zien zal enorm wennen zijn.”

Al sinds 1949 wordt er in de Fort II Straat 167 in Wommelgem ijs geschept. Met of zonder discobolletjes, in een potje of een hoorntje. Eén bolletje, twee drie of zelfs vier. Het kan er allemaal. Nog tot zondag want daarna worden de diepvriezers uitgeschakeld en gaat de ijsschepper in de kast. Uitbaters Walter Wens en Chris Weyers trekken naar de Kempen om te genieten van hun welverdiend pensioen.

Afscheidsdrink

Maar niet zonder eerst uitgebreid afscheid te nemen van hun klanten. “Stoppen met werken is één ding maar dat afscheid nemen van je klanten is toch nog iets anders”, vertelt Walter. “Al sinds mijn vijfde ben ik hier in de winkel. Toen baatte mijn moeder Paula het ijssalon nog uit. De winkel is ook naar haar vernoemd. Met sommige klanten heb ik nog in de kleuterschool gezeten, anderen heb ik zien opgroeien van kind tot ouder. Eigenlijk zijn dat allemaal vrienden.” Zondag gaat IJssalon Paula nog een laatste keer open en daarna heffen de uitbaters het glas nog eens met de klanten. “Tussen 17 en 21 uur is iedereen welkom voor onze deur in de tenten”, aldus Walter.

Toen het nieuws van de sluiting bekend raakte heerste er grote verslagenheid bij die klanten. “Een vaste klant barstte zelfs in tranen uit. Dat doet iets met ons. Vroeger zag je je klanten regelmatig terugkomen waaruit je afleidt dat ze tevreden zijn. Nu spreken ze die tevredenheid ook uit. Dat betekent enorm veel voor ons”, zegt Walter.

Wandelen

Binnenkort trekt het koppel richting de Kempen, op zoek naar rust en mooie wandelingen. Want dat is waar ze nu tijd voor willen vrijmaken. “In de zomer zijn wij zeven op zeven open dus vrije tijd hadden we niet. We hebben ons ijs altijd zelf gemaakt, met veel liefde maar ook het is ook heel arbeidsintensief. Tijd om te wandelen en fietsen hadden we niet. Dat willen we nu gaan doen. Voor de rest hebben we geen grootse plannen”, lacht Walter.

Dat het ijssalon na 70 jaar de deuren moet sluiten, vindt Walter jammer maar hij blijft er verder erg rustig onder. “We hebben drie kinderen maar opvolging is er niet. Ze hebben alle drie een goede job en ze gaan de zaak niet overnemen. Ik ben daar niet rouwig om.” Maar het sluiten van de winkel betekent niet dat Walter het ijs uit ijn leven verdwijnt. “Ik eet veel te graag ijs”, lacht hij. “Elke dag eet ik een ijsje en elke dag is dat een andere smaak. Na al die jaren ben ik het zeker nog niet beu gegeten. Ik zal wel af en toe nog eens ijs draaien en anders gewoon ergens eentje gaan eten.”