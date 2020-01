Hef het glas met het gemeentebestuur op 2020 ADA

01 januari 2020

11u16 0 Wommelgem Het gemeentebestuur van Wommelgem trakteert haar inwoners op een hapje en een drankje voor het nieuwe jaar.

Zak op zondag 19 januari tussen 13 en 16 uur af naar de parking aan ’t Candonckske in de Volkaertslei en hef samen met het schepencollege en de gemeenteraadsleden het glas op het nieuwe jaar 2020. Zij serveren je graag een drankje en een hapje. Er is ook randanimatie voorzien. Voor wie er niet zelf geraakt is er een shuttlebus voorzien vanaf 12.45 uur. Je stapt op op de Kerkplaats ter hoogte van het oude gemeentehuis. De laatste terugrit is voorzien om 16.30 uur. Je kan natuurlijk ook met de fiets komen. Er is een fietsparking voorzien.