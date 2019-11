Halloweentocht aan Fort II lokt 140 deelnemers Ben Conaerts

03 november 2019

13u26 0 Wommelgem De jaarlijkse Halloweenwandeling van KWB Creatief was opnieuw een voltreffer. Ongeveer 140 ouders en kinderen kwamen zaterdagavond deelnemen aan de tocht op en rond het Fort II.

De Halloweentocht van KWB Creatief is ieder jaar een mooie trekpleister in Wommelgem. Ook dit jaar moest de organisatie al vooraf een stop zetten op het aantal inschrijvingen. Met 140 waren ze deze keer, de ouders en kinderen die in en rond het Fort II mee kwamen stappen. In groepjes van ongeveer vijftien man waagden ze zich aan een wandeling van een dik uurtje. Onderweg werden ze verrast met acts van onder meer vuurspuwers, toneelkringen, goochelaars en musicalgroepen. “Onze Halloweentocht is anders dan de andere Halloweentochten”, zegt Jan Maes van de organisatie. “Het draait bij ons meer om de sfeer en de gezelligheid dan om de schrikeffecten. Daarvoor kunnen we rekenen op de steun van zo’n 70 medewerkers.”