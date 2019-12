Granaat in appartementsgebouw in Wommelgem blijkt nep te zijn: “Geen connectie met Antwerpse drugsoorlog” Sander Bral

08 december 2019

17u23 4 Wommelgem Alweer werd er een appartementsgebouw opgeschrikt door een granaat vrijdagnamiddag. Ontmijningsdienst Dovo werd ter plaatse gehaald en zag al snel dat het om een oefengranaat ging en er dus geen gevaar was. De nepgranaat lag in de technische ruimte van het appartementsgebouw. De lokale recherche onderzoekt de zaak: “Er is geen connectie met Alweer werd er een appartementsgebouw opgeschrikt door een granaat vrijdagnamiddag. Ontmijningsdienst Dovo werd ter plaatse gehaald en zag al snel dat het om een oefengranaat ging en er dus geen gevaar was. De nepgranaat lag in de technische ruimte van het appartementsgebouw. De lokale recherche onderzoekt de zaak: “Er is geen connectie met eerdere aanslag in Wommelgem .”

Vier dagen nadat er een granaat ontplofte voor de deur van een appartementsgebouw in de Melkerijstraat werd er vrijdagnamiddag opnieuw een explosief gevonden in een flatgebouw in Wommelgem, in de Frans Verhulstlaan, zo’n drie kilometer verder.

“Een bewoonster vond de granaat, of iets dat erop leek, in de technische ruimte van het gebouw, waar de gasmeters en dergelijke staan”, bevestigt Johan Wonnink van de lokale politiezone Minos. “Ze belde het noodnummer en onze diensten hebben onmiddellijk een perimeter ingesteld. Het gebouw met zes appartementen werd volledig ontruimd in afwachting van ontmijningsdienst Dovo.”

Oefengranaat

“Dovo zag meteen dat het om een nepgranaat of oefenmodel ging”, gaat Wonnink verder. “Er was dus nooit gevaar voor de bewoners. Het projectiel is in beslag genomen en het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. We kunnen met zekerheid zeggen dat het incident niks te maken heeft met de granaataanslag in de Melkerijstraat van maandagnacht of de eerdere incidenten in de ruime Antwerpse regio”, benadrukt Wonnink.

Het onderzoek is in handen van de lokale recherche. Mocht er toch een link met de Antwerpse drugsoorlog zijn, dan zou dat gevoerd worden door de federale gerechtelijke politie.