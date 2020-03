Gewezen directeur marketingbedrijf zette eigen rekeningnummers op facturen: mogelijk voor honderdduizenden euro’s verduisterd Sander Bral

02 maart 2020

14u42 0 Wommelgem Het Antwerps parket voert een onderzoek naar de 61-jarige R.S. uit Wommelgem. De gewezen directeur van marketingbedrijf Plus Point in Wommelgem wordt ervan verdacht te knoeien met facturen. Hij zette zijn eigen rekeningnummers op facturen en bedroog zo zijn eigen bedrijf voor honderdduizenden euro’s.

De verdachte werkte als zelfstandig directeur voor Plus Point Marketing Belgium, dat marktanalyse en promotie doet voor bouwbedrijven. R.S. stond in voor het dagelijkse beheer van Plus Point. In 2014 werd bij het bedrijf voor het eerst opgemerkt dat R.S. de rekeningnummers op de facturen naar klanten veranderde in zijn eigen rekeningnummer of van één van zijn vennootschappen. Nietsvermoedende klanten betaalden zo samen 170.000 euro aan de ex-directeur en niet aan het bedrijf zelf.

R.S. mocht aan de slag blijven nadat hij een schuldbekentenis tekende om het gestolen geld terug te kunnen betalen en de continuïteit van het bedrijf te verzekeren. In 2019 kwam er toch opnieuw een klacht tegen de verdachte. Plus Point stelde zich burgerlijke partij omdat R.S. volgens het bedrijf opnieuw gesjoemeld had voor tweehonderdduizend euro aan facturen.

Zowel het parket van Antwerpen als Plus Point Marketing Belgium geven geen commentaar om het onderzoek niet te schaden. De verdachte bekende de feiten aan de lokale recherche van Antwerpen maar betwist de hoge bedragen. De verdachte zegt dat hij nog een grote geldsom moet krijgen van het bedrijf en dat hij klacht zal neerleggen tegen Plus Point Marketing Belgium.