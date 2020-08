Gevonden fossielen in Wommelgem afkomstig van voorouders van vinvis: “Miljoenen jaren geleden lag Antwerpen nog in volle zee” David Acke

20 augustus 2020

16u38

Twee paleontologen, Mark Bosselaers van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel (KBIN) en zijn Italiaanse collega Michelangelo Bisconti, hebben een nieuwe soort fossiele vinvis beschreven die tussen 5,3 en 3,6 miljoen jaar geleden in de Noordzee zwom. Het gaat om een voorouder van de huidige vinvissen. De fossielen werden twintig jaar geleden opgegraven in Wommelgem. Ook in Deurne werden recent nog fossielen gevonden.

De fossiele vinvis kreeg de naam Protororqualus wilfriedneesi, een naam die verwijst naar zijn vinder Wilfried Nees, die het fossiel twintig jaar geleden opgroef in Wommelgem. De nieuwe soort is de zoveelste schakel in de inmiddels indrukwekkende Antwerpse collectie walvissenfossielen, waarvan het grootste deel bewaard wordt in het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel (KBIN).

Eigenaardig genoeg, gezien zijn geologische leeftijd, vertoont het fossiel nogal wat primitieve kenmerken, die zich vooral situeren ter hoogte van de schedel. “Het spuitgat staat erg ver naar voren”, zegt Bosselaers. “In de loop van de evolutie is dat spuitgat bij walvissen, eigenlijk hun neus, steeds verder naar achter verschoven, waardoor ze hun hoofd niet helemaal meer uit het water moeten steken om te ademen. Het spuitgat bij het Wommelgemse fossiel ligt dertig tot veertig centimeter verder naar voren dan bij zijn huidige soortgenoten.

Verder zit er een belangrijk verschil in de vorm van het achterhoofd, dat niet klokvormig is als bij nu levende vinvissen, maar eerder driehoekig en vooraan toelopend in een punt. De nu nog levende soorten hebben daardoor een veel grotere herseninhoud.

Vanuit Noordpool

Velen vragen zich af waarom er zoveel walvissenfossielen in de provincie Antwepen gevonden worden. “In elke bouwput in Antwerpen vind je wel enkele fossiele botfragmenten”, weet Bosselaers. “Dat komt omdat de kustlijn tot het prille begin van de ijstijd ergens bij de Vlaamse Ardennen lag en dat op de plek waar Antwerpen nu ligt, het dan volle zee was. Antwerpen bevond zich tijdens het plioceen ongeveer 35 kilometer buiten de toenmalige kustlijn, in een zee die ergens tussen 20 en 30 meter diep was. In die tijd was de Noordzee nog een belangrijk voortplantingsgebied voor walvissen die tijdens de zomers uit het noordpoolgebied naar het zuiden afzakten om hun jongen te werpen, met grote kuddes in onze buurt tot gevolg. Met een dergelijke concentratie walvissen, waaronder veel jonge dieren, kan het al eens misgaan en stierven er geregeld dieren, waarna ze naar de zeebodem zonken en er soms ook fossiliseerden. Het zijn die fossiele resten die we nu terugvinden.”

Naar verluidt zijn er in de provincie Antwerpen al tientallen onbeschreven soorten teruggevonden. De allereerste geregistreerde vondsten dateren van de negentiende eeuw, toen de Antwerpse fortengordel gebouwd werd.